Migliori anime Studio MAPPA

Studio MAPPA è tra gli studi di animazione giapponesi ad essersi sicuramente affermato tra gli appassionati. Questo studio di animazione è piuttosto “giovane”, infatti nasce solo nel 2011 ed è stato fondato da Masao Maruyama, già fondatore e produttore dello studio Madhouse. Ma quali sono i migliori anime dello Studio Mappa?

Gli adattamenti animati sono di un’importanza determinante se si pensa solo al fatto che questi spingono gli spettatori a leggere il manga dal quale è direttamente tratta la serie. Chiaramente ci sono molte situazioni in cui l’anime non rispecchia a meglio i contenuti presenti nel manga. Nei casi peggiori il risultato è assolutamente disastroso.

Studio MAPPA però riesce sempre a distinguersi con la sua costanza nel realizzare adattamenti ben fatti, molto dettagliati e curati per permettere allo spettatore di godere di un’esperienza unica. In questa discussione infatti l’obiettivo è individuare e analizzare i migliori 7 anime di Studio MAPPA. Aggiungiamo anche che questa lista non seguirà un ordine preciso e conterrà i titoli che sono popolari in Italia.

I migliori 5 anime di Studio MAPPA

7) YURI!!! ON ICE

Dopo aver subito una schiacciante sconfitta, il pattinatore professionista Yuri Katsuki decide di appendere i pattini al chiodo, ma viene incoraggiato a tornare dal pattinatore veterano Victor Nikiforov. La trama si infittisce quando un altro pattinatore di nome Yuri entra nell’ovile che spera anche che Victor lo prenda come studente. Alla fine, i due Yuri iniziano entrambi ad allenarsi sotto l’attenta guida di Victor e sviluppano una relazione romantica. Questo anime di MAPPA è molto importante perché tratta la realtà LGBT e riesce ad esplorare, in modo genuino, le relazioni tra persone dello stesso sesso. Yuri!!! on Ice è una serie unica nel suo genere che ogni fan di MAPPA dovrebbe guardare.

6) DOROHEDORO

Un altro adattamento animato sviluppato da MAPPA che merita menzione è Dorohedoro. La serie segue le avventure di Cayman, un umano la cui testa, dopo una maledizione che gli ha anche cancellato la memoria, è stata tramutata in quella di un rettile. Cayman si imbarca in un viaggio per fare luce sul suo passato e su quello del mondo in cui vive. Le atmosfere macabre e grottesche, l’eccesso di violenza e di scene puramente splatter sono bilanciati dall’inserimento di personaggi assurdi e da un umorismo nero a tratti demenziale.

5) DORORO

Dororo è uno dei manga di colui che viene considerato il padre dei manga, ossia Osamu Tezuka. Pubblicata negli anni 60, Studio MAPPA ha realizzato una nuova serie anime, insiema a Tezuka Productions, trasmessa in 24 episodi nel 2019. La produzione di Studio MAPPA è piena di emozionanti sequenze di combattimento e di sviluppo del rapporto tra Hyakkimaru e Dororo. Sono molti i motivi per cui ogni appassionato non deve assolutamente lasciarsi sfuggire Dororo, anche se alcuni spettatori ritengono che abbia diversi episodi filler.

4) JUJUTSU KAISEN

L’anime di Jujutsu Kaisen è sicuramente un must per tutti coloro appassionati del genere shonen. Questo presenta elementi di fantasia oscura e avventura e ha raccolto un enorme seguito già a partire dal lungometraggio Jujutsu Kaisen 0, sempre di MAPPA. La trama segue in gran parte le vicende dello studente Yuji Itadori, il quale finisce per entrare a far parte dell’istituto degli stregoni dopo aver ingerito un dito di Sukuna, la più pericolosa delle Maledizioni. Yuji ne diventa il contenitore e riesce a tenerlo sotto controllo. Studio Mappa riesce a bilanciare la grinta dello spettacolo con citazioni esilaranti e perspicaci grazie a dei personaggi ben caratterizzati. Senza dubbio, i fan sono oltremodo entusiasti per la seconda stagione dell’anime, che debutterà nel 2023.

3) BANANA FISH

Banana Fish è un anime di una sola stagione da non perdere che si basa molto sugli aspetti che caratterizzano i thriller polizieschi degli anni ’90. Al centro delle vicende vi è Ash Lynx, beniamino del boss mafioso più importante della Grande Mela il cui obiettivo è scoprire la verità legata a una sostanza misteriosa. Coloro che ne fanno uso finiscono per perdere il controllo e commettere atti pericolosi fino ad uccidere e prima di morire pronunciano un misteriosa frase, ossia “Banana Fish“. Anche se la serie è ambientata negli anni 2010, i riferimenti e lo stile visivo hanno ancora un aspetto classico, distinguendo Banana Fish dai suoi contemporanei nel genere thriller.

2) L’ATTACCO DEI GIGANTI

L’Attacco dei Giganti è un altro adattamento che sicuramente ha portato diversi spettatori a conoscere lo studio MAPPA. Questo perché non è sempre stato questo studio di animazione ad occuparsi della realizzazione e dello sviluppo dell’anime. Infatti dalla prima alla terza stagione Wit Studio si è impegnato allo sviluppo dell’adattamento animato del manga di Isajama. MAPPA è tutt’ora impegnata con lo sviluppo della quarta e ultima stagione animata, suddivisa in tre parti. La terza parte conclusiva debutterà a gennaio portando a termine il lavoro.

1) CHAINSAW MAN

Si tratta dell’ultimo adattamento animato sviluppato da Studio MAPPA e Chainsaw Man non poteva in nessun modo mancare in questa lista. Ha debuttato a ottobre del 2022 e ha raggiunto un successo incredibile. Tutti gli appassionati delle vicende di Denji scritte e disegnate dal mangaka Fujimoto, non aspettavano che poter posare i loro occhi sull’anime. Il risultato è stato più che positivo, anche se la prima stagione si è conclusa negli ultimi giorni di dicembre. L’anime è diretto da Ryū Nakayama e la sceneggiatura è realizzata da Hiroshi Seko. Kazutaka Sugiyama si occupa del design dei personaggi, Kiyotaka Oshiyana si occupa dei disegni dei demoni mentre Yūsuke Takeda è il direttore artistico.