Lupin III: nuovi film su Prime Video e il crossover inedito con Occhi di Gatto

Lupin III: Trappola mortale | 31 dicembre

Lupin III – Trappola mortale (ルパン三世 DEAD OR ALIVE Rupan Sansei: DEAD OR ALIVE?) è un film d’animazione del 1996 diretto da Monkey Punch.[1]

Si tratta del quinto film d’animazione giapponese con protagonista Lupin III, il celebre ladro creato da Monkey Punch; fu inoltre l’ultimo film di Lupin III uscito al cinema prima di Lupin Terzo vs Detective Conan del 2013.

Il film utilizza uno stile molto vicino a quello del manga. La data di uscita nelle sale cinematografiche giapponesi è stata il 20 aprile 1996, stesso anno della prima trasmissione dello special Il segreto del Diamante Penombra, andato in onda per la prima volta il 2 agosto.

In Italia, il film venne trasmesso per la prima volta il 16 maggio 2000 su Italia 1. In seguito fu distribuito in home video coi titoli Lupin III: The Movie – Dead or Alive e Lupin III: Dead or Alive – Trappola mortale.

Detective Conan: Episode One – The Great Detective Turned Small | 31 dicembre

Detective Conan: Episode One – Il detective rimpicciolito (名探偵コナン エピソードONE 小さくなった名探偵 Meitantei Conan: Episōdo Wan – Chiisaku natta meitantei?, lett. “Detective Conan: Episodio Uno – Il grande detective si è rimpicciolito”), conosciuto anche con il titolo internazionale Detective Conan: Episode One – The Great Detective Who Shrank, è il sesto special televisivo d’animazione di Detective Conan, in onore del ventesimo anniversario dell’anime, uscito in Giappone il 9 dicembre 2016[1][2] ed in Italia il 31 dicembre 2022 su Prime Video.[3][4]

È un remake del primo e parte del secondo episodio, ma più fedele al manga e con nuove scene inedite. Gōshō Aoyama ha supervisionato di persona tutta la produzione, tranne la scena in cui Shinichi e Ran sono a casa di Sonoko. Il titolo giapponese è lo stesso del secondo file del manga.

Lupin III vs Detective Conan | 31 dicembre

Lupin Terzo vs Detective Conan (ルパン三世VS名探偵コナン THE MOVIE Rupan Sansei vāsasu Meitantei Konan: Za Mūbī?), conosciuto anche col titolo internazionale Lupin the 3rd vs Detective Conan: The Movie, è un film d’animazione del 2013 diretto da Hajime Kamegaki.

Si tratta del secondo crossover tra le serie manga e anime Lupin III e Detective Conan, nonché sequel dello special per la televisione Lupin III vs Detective Conan del 2009.[2] È uscito nei cinema in Giappone il 7 dicembre 2013[3], mentre in Italia è stato distribuito al cinema il 10 e l’11 febbraio 2015.[4][5]

Per l’home video il film è stato distribuito col titolo Lupin Terzo vs. Detective Conan – Il film, mentre per la TV è stato trasmesso su Italia 2 il 19 agosto 2019 con il titolo Lupin III vs. Detective Conan – Il film, mentre il 4 agosto 2021 viene ritrasmesso un promo col titolo Lupin III vs. Detective Conan 2, ma durante la trasmissione appare il titolo Lupin III vs. Detective Conan – Il film.

Lupin Terzo vs Detective Conan: Il film | 31 dicembre

C’era una volta… Lupin | 31 dicembre

Lupin III – Episodio: 0 (ルパン三世 EPISODE:0 ファーストコンタクト Rupan Sansei – Episode: 0 – Faasuto kontakuto?) è il quattordicesimo special televisivo giapponese con protagonista Lupin III, il ladro creato dalla mente di Monkey Punch, diretto da Minoru Ohara, trasmesso per la prima volta in Giappone su Nippon Television il 26 luglio 2002.

È stato trasmesso in Italia il 25 dicembre 2003 alle 22:30 su Italia Teen Television. È andato in onda in chiaro su Italia 1 nel 2004. Nelle trasmissioni televisive il titolo del film è C’era una volta… Lupin, mentre per il mercato home video ha assunto il titolo Lupin III – Episodio: 0 e successivamente Lupin III – Episodio: 0 – C’era una volta Lupin.

Lupin III: Le profezie di Nostradamus | 31 dicembre

Lupin III – Le profezie di Nostradamus (ルパン三世 くたばれ!ノストラダムス Rupan Sansei – Kutabare! Nosutoradamusu?, lett. “Lupin III – Va’ all’Inferno! Nostradamus”), è un film d’animazione del 1995 diretto da Shun’ya Itō e Takeshi Shirato.

Si tratta del quinto film con protagonista Lupin III, il personaggio creato da Monkey Punch. È uscito nei cinema giapponesi il 31 marzo 1995, stesso anno della trasmissione dello special All’inseguimento del tesoro di Harimao, che venne trasmesso il 4 agosto 1995. In Italia, Le profezie di Nostradamus venne trasmesso per la prima volta il 24 maggio 1999, leggermente censurato, su Italia 1.

Dal 27 gennaio l’inedito Lupin vs Occhi di Gatto

versione, originale, sottotitolata e doppiata

Sheila, Kelly e Tati sono sorelle e gatte-ladre. Trafugano un dipinto da un museo nello stesso momento in cui Lupin III compare per rubarne un altro. Entrambi fanno parte della serie “La Ragazza e i Fiori” di Michael Heinz. I quadri sono preziosi indizi che aiuteranno le ragazze a ritrovare il padre scomparso. Quando scoprono che Lupin ha lo stesso obiettivo, la scintilla accende i loro animi. Il voice cast è composto da: Stefano Onofri (Lupin III), Alessandro D’Errico (Jigen), Davide Perino (Goemon), Alessandra Korompay (Fujiko), Rodolfo Bianchi (Ispettore Zenigata), Domitilla D’Amico (Sheila), Elena Perino (Kelly), Emanuela Ionica (Tati), Emanuele Ruzza (Matthew).