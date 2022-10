Chainsaw Man: quanto ha investito MAPPA per la produzione dell’anime?

Chainsaw Man è pronto a fare il suo debutto con la prima stagione l’11 ottobre. Questo significa che tutti gli occhi sono puntati su Denji in questo momento. Il primo adattamento animato delle vicende del manga di Fujimoto, approderà sul piccolo schermo grazie a Studio MAPPA.

Oggi riportiamo dei dati interessanti relativi agli investimenti che lo studio di animazione ha sostenuto per lo sviluppo di Chainsaw Man. Il CEO stesso dell’azienda, Manabu Otsuka, ha condiviso tutto in un’intervista.

La conversazione ha avuto luogo in Giappone quando il CEO di MAPPA ha parlato con Shogo Sato. I due hanno parlato dell’industria degli anime in generale, per poi addentrarsi sul funzionamento degli accordi sugli anime in Giappone rispetto agli Stati Uniti.

E quando è emerso il tema di Chainsaw Man, Otsuka ha ammesso che MAPPA ha investito tutto. Anche se ci sono dei rischi, negli affari è una cosa ovvia. Il CEO ha aggiunto che per mirare a un’ulteriore crescita ed essere competitivi occorre correre dei rischi.

Sulla differenza tra le società di produzione giapponesi e americane Otsuka dice che sono capaci di concretizzare il loro sviluppo del business globale fin dall’inizio. In altre parole, il ritorno in caso di successo è un ordine di grandezza.

Naturalmente, l’attuale Pixar e Disney esistono perché hanno raggiunto molto successo. Guardando al Giappone sulla base di ciò, c’è una forte tendenza a evitare rischi fin dall’inizio, come il sistema dei comitati di produzione.

Naturalmente, i fan degli anime hanno imparato a conoscere o pro e i contro dei comitati di produzione negli ultimi anni. L’industria dell’ anime fa spesso affidamento su questi gruppi per distribuire il rischio tra le aziende e mantenere i costi accessibili per i produttori.

Naturalmente, questo significa che i profitti di un anime sono distribuiti, e questo è stato spesso accusato delle condizioni di lavoro in calo dell’industria degli anime. MAPPA ha scelto di rinunciare a un comitato per Chainsaw Man e di pagarsi interamente la produzione nella speranza che la sua popolarità alla fine avrebbe ricoperto i costi. Manca poco al debutto dell’anime e presto si scoprirà se la mossa sarà stata giusta o sbagliata.

