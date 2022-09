Pronti per l'anime di Chainsaw Man?

Chainsaw Man ormai è destinato a diventare una delle trasposizioni anime più importanti di questo periodo e senza ombra di dubbio anche il manga avrà e sta già avendo la sua parte verso questo successo. Da prassi ogni anime di successo non è nulla senza della Figure dedicate e oggi parliamo di questo.

Da poche ore sono state condivise alcune immagini proprio al riguardo delle nuove statue che saranno pubblicate in occasione della trasposizione anime di Chainsaw Man, che a oggi si prospetta come una grande storia che catturerà il pubblico a partire dall’11 ottobre di quest’anno.

Insieme all’anteprima del primo episodio trasmesso “per pochi eletti” sono state diffuse anche alcune informazione come ad esempio la prima sinossi ufficiale dell’anime, insieme ad alcune immagini delle prossime statue che saranno diffuse sul mercato per la collezione di milioni di appassionati.

Insieme a queste immagini diffuse tramite Twitter grazie a Shonenleaks non sono state espresse altre informazioni e quindi la data di uscita e il prezzo al momento rimangono ancora un mistero. Se volete potete dare un’occhiata a queste bellissime riproduzioni e vi invitiamo anche a dire la vostra sul prodotto.

Chainsaw Man: Pochita e Denji si “esibiscono” con delle Figure maestose

Life Sized Figurines of Chainsawman, Pochita & Power displayed at premiere event of CSM anime pic.twitter.com/hrJNyzjGun — Shonenleaks (@shonenleaks) September 19, 2022

Come potete vedere Denji è rappresentato nella sua versione “Chainsaw” e Pochita & Power si posizionano immediatamente vicino al protagonista, che si prospetta essere uno dei più sfaccettati di sempre nell’ultimo periodo.

Come accennato non ci sono date e pre-ordini per queste figure, ma presto arriveranno senza dubbio. Riportiamo tutto tramite CB.

Sulla qualità e la bellezza di queste ultime di certo non abbiamo nulla da dire ma al momento non possiamo ancora metterci le mani sopra. Intanto possiamo leggere e rileggere il manga e attendere con ansia l’11 ottobre, la data di uscita ufficiale del primo episodio di Chainsaw Man.

Nelle scorse settimane sono state diffuse molte informazioni al riguardo e abbiamo finalmente scoperto anche la sinossi ufficiali e le ending diverse a ogni fine episodio. Infatti Chainsaw Man a ogni fine puntata riceverà una canzone diversa che rispecchierà quanto visto nell’episodio in questione.

Voi cosa ne pensate? Attendete Chainsaw Man? Avete letto il manga?

Fonte CB – Twitter Shonenleaks