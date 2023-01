Chainsaw Man sia per quanto riguarda il manga che l’anime, possiamo dire tranquillamente che ha raggiunto un successo incredibile soprattutto nel 2022, dove MAPPA ha prodotto la trasposizione visionabile al momento su Crunchyroll.

Nonostante i pareri entusiasti però, oggi apprendiamo l’astio di una parte di pubblico inerente alla proposta di MAPPA per quanto riguarda l’animazione, dato che una nuova petizione chiede di rifare completamente l’anime di Chainsaw Man per via di alcuni motivi esplicati in seguito.

Al momento la porzione di pubblico è abbastanza scarsa, visto che la petizione non ha ancora raggiunto le firme necessarie per farla saltare all’occhio della produzione, anche se dando un occhio migliaia di persone la pensano allo stesso modo.

Tra le prime proposte all’interno del documento troviamo delle forti critiche al regista Ryu Nakayama, nonostante la sua ottima prestazione con Jujutsu Kaisen, anch’esso un’anime amato da numerosi appassionati. Comunque nonostante questo i creatori della petizione hanno chiesto un cambio di regia per dare un’aria diversa alla serie.

Chainsaw Man: una petizione dei fan chiede di rifare da capo l’anime

Successivamente così come riporta Comic Book, il pubblico critica anche la troppa comicità dell’anime, o meglio l’equilibrio di quest’ultimo rispetto alle sequenze più serie e profonde, al fronte di una pessima interpretazione del doppiatore di Denji, non all’altezza dell’anima originale del personaggio creato e scritto da Fujimoto.

Toya e Makima sono stati tirati in ballo anche loro e anche qui i doppiatori sono stati citati all’interno delle forti critiche presenti nella petizione che chiede alla produzione di rifare l’anime di Chainsaw Man.

Al momento che scriviamo inoltre, hanno firmato circa 2.500 utenti, dimostrando così alcune scelte discutibili per alcuni appassionati di Studio MAPPA verso la trasposizione del manga. Fortunatamente però la fetta è molto piccola e l’utenza dei social si è sorpresa di questa petizione, dato che l’anime MAPPA è stata una delle rivelazioni del 2022.

Voi cosa ne pensate? L’interpretazione di Denji è criticabile e non all’altezza di quella del manga? Oppure trovate la mancanza di equilibrio tra la comicità e le scene serie? Fatto sta che nonostante la petizione raggiunga le firme di certo non si rifarà questa prima stagione.

