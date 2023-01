Pokémon si prepara a dare l’addio ad Ash dopo 25 anni di onorata carriera, e inizia a farlo con un episodio speciale che ricalca alcuni eventi e luoghi della serie classica, donando così un volto emozionante e singolare a questo meraviglioso e mai troppo sdolcinato addio.

Nell’episodio in questione volto a celebrare i 25 anni del franchise di Pokemon Journeys’, intitolato “The Distant Blue Sky,” il pubblico viene deliziato con un design molto particolare e conosciuto dai fan di vecchia data, che si trovano davanti Ash vestito come nel primo episodio in assoluto dell’anime, coronato anche dal suo storico berretto.

Tramite Comic Book peschiamo anche il post Twitter di @AnipokeHub che recita e trasmette l’accaduto: “Quindi, in un universo alternativo (in cui è andato in onda l’episodio speciale di oggi), Ash ha ricevuto in regalo da suo padre il suo iconico cappello. Durante la serie principale, Ash ha ottenuto quel cappello da una sorta di concorso online. Giusto dire che una storia è molto più bella dell’altra…”

So in an alternative universe (which todays special episode aired in), Ash received his iconic hat as a gift from his father.

While in the main series, Ash got that hat from some kind of online contest.

Fair to say one story is a lot cooler than the other… #anipoke pic.twitter.com/BRSgkdCSvn

— Anipoke Hub 🏆🔥 (@AnipokeHub) December 23, 2022