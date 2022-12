Pokémon: un possibile timeskip potrebbe mostrare la crescita di Ash

Ash Ketchum e Pikachu sono prossimi a dire addio alla serie anime Pokemon, dopo la loro storica vittoria contro il campione del mondo Leon. Quindi dopo la tanto attesa realizzazione del sogno di Ash ora due nuovi allenatori sono pronti a prendere il posto di Ash.

Come abbiamo diverse volte riportato i due nuovi allenatori si chiamano Liko e Roy. Altri dettagli riportati sono legati allo speciale di fine anno su Ash e anche su una grande teoria.

Secondo questa Ash e Liko potrebbero essere addirittura imparentati. Quindi a questa teoria oggi ne riportiamo un’altra, ossia è possibile che gli appassionati assisteranno a un salto temporale nell’anime.

I salti temporali non sono di certo una novità nel mondo degli anime, tuttavia sarebbe sorprende per i Pokémon. Infatti per oltre vent’anni, Ash nella serie è rimasto un ragazzino di dieci anni.

Ciò significa che tutte le avventure di Ash e Pikachu si sono svolte nell’arco di un anno.

Un ipotetico salto temporale dalla fine del viaggio di Ash all’inizio di Liko e Roy ricondurrebbe agli eventi successivi a Ketchum. Se questa ipotesi e quella della parentela tra Ash e Liko, saranno confermate tutto questo genererebbe una forte scossa innovativa totalmente inaspettata.

Susciterebbe forte curiosità anche sulle vite di personaggi come Brock, Misty e il Team Rocket.

Questo non vuol dire che ci saranno solo diversi nuovi personaggi, di fatto mantenere quelli che hanno fatto la storia dell’anime dei Pokémon insieme ad Ash potrebbe essere un elemento positivo. La possibilità di vedere i personaggi di sempre da adulti, quindi più grandi, aiuterebbe a lenire il senso di nostalgia di Ash e Pikachu in tutti i fan.

Vedere Ash come un genitore rimanendo sullo sfondo sarebbe un modo fantastico per continuare la sua storia, pur rendendolo potenzialmente la sfida principale che Liko e Roy stanno cercando di superare.

I salti temporali rimarranno una parte essenziale della tradizione degli anime, quindi non sarebbe una sorpresa vedere i Pokemon finalmente tuffarsi in questo aspetto.

