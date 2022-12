Pokémon: svelati i primi dettagli sullo speciale di fine anno su Ash

Tra le tantissime novità che abbiamo recentemente riportato, quella relativa al mondo dei Pokémon ha principalmente fatto discutere. D’altronde si parla di una serie che ha coinvolto fin dall’adolescenza milioni di bambini che sono cresciuti al fianco di Ash Ketchum e Pikachu.

Pochi giorni fa si è tenuto l’attesissimo Jump Festa e in questa occasione ci sono state tante novità importanti legati a importanti titoli Shonen.

Come dicevamo all’inizio, l’annuncio più rumoroso è quello relativo alla rivelazione secondo la quale Ash Ketchum e Pikachu non saranno più sotto i riflettori come protagonisti dell’anime di Pokemon.

Prima che il famoso duo lasci l’amata serie il franchise celebrerà il loro lungo viaggio attraverso episodi anime aggiuntivi.

Inoltre in questo articolo vogliamo anche riportare i primi dettagli sullo speciale di fine anno che si intitola “Pocket Monsters: The Far Off Blue Sky” (“Il lontano cielo Blu”).

Il sito Web di Pokemon descrive l’annuncio ufficiale per il prossimo episodio che uscirà alla fine di questa settimana. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

“Per celebrare i venticinque anni di storia della serie animata di Pokemon, venerdì 23 dicembre 2022 andrà in onda un episodio speciale intitolato “Pocket Monster: The Far Off Blue Sky”. Abbiamo chiamato lo staff della serie originale del 1997 per regalaci il giorno speciale di Ash e Pikachu in un episodio speciale perfetto per l’ultima trasmissione dell’anno”.

Lo staff di produzione ha anche confermato alcuni dei creatori che hanno diretto questo progetto. Tra questi c’è il regista Kunihiko Yuyama, lo sceneggiatore Shouji Yonemura, i character designer Sayuri Ichi’ishi e Shuhei Yasuda, così come il musicista Shinji Miyazaki.

L’account Twitter ufficiale della serie animata ha anche condiviso nuove immagini del prossimo speciale che fungerà da epilogo della serie televisivo riguardante il 2022.

Anche se Ash e Pikachu lasceranno la serie come protagonisti, ci saranno due nuovi allenatori sono pronti a personaggi di nome Liko e Roy. Mentre finora abbiamo a disposizione pochi dettagli su questi nuovi allenatori, una teoria popolare è che l’allenatrice Liko potrebbe essere solo la figlia di Ash in futuro.

Tale teoria nasce dal fermaglio per capelli che porta, molto simile al logo che presente sul cappello di Ash.