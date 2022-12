One Piece: Oda al Jump Festa 2023 lascia indizi sulla saga finale

One Piece insieme a Naruto sta sicuramente monopolizzando il Jump Festa 2023 e nonostante Dragon Ball e Jujutsu Kaisen hanno portato al pubblico notizie succose, anche se il franchise creato da Oda sta mostrando sempre cose nuove e alcune hanno anche la firma dello stesso autore.

Dopo la condivisione della prima pagina del capitolo 1070 e i primi aggiornamenti per quanto riguarda il live action, ecco che abbiamo buone nuove per quanto riguarda la parte finale del manga, che in maniera velata riceve aggiornamenti non indifferenti.

Il mangaka ha condiviso un messaggio con il pubblico e tramite il sempreverde account “Newworldartur” abbiamo la possibilità di leggerlo in inglese. Una parte del messaggio potrebbe accennare alla parte finale della storia, dove Marina e pirati sembrerebbero affrontarsi in una battaglia epocale mai vista prima.

A "free for all battle royale" refers to a battle where several different groups or individuals are all fighting against each other in a group battle… could this be the start of the final war? Or will it be a particular conflict prior serving as lead up to the final war? 🤔 pic.twitter.com/Tkf5roZDWr

