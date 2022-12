Pokémon: Ash non sarà più il protagonista principale dell’anime dal 2023

Ash Ketchum, il protagonista dei Pokémon che ha affasciato tutti gli appassionati con le sue avventure, non sarà più il protagonista principale della serie anime Pokemon. Attraverso questo articolo vogliamo riportare che la storia di Ash si concluderà nel 2023 con 11 episodi finali commemorativi.

Questi includeranno Misty e Brock e vari Pokemon amati dai fan e forniranno uno sguardo a ciò che il futuro potrebbe riservare all’allenatore più forte del mondo.

Dunque si annuncia la fine di un’epoca. Ash sta per uscire dai riflettori principali della serie. Nonostante questo il franchise continuerà con due nuovissimi protagonisti, chiamati Riko e Roy, che si avventureranno nella regione di Paldea.

Qui, Riko e Roy incontreranno i 3 nuovi starter, ossia Sprigatito, Fuecoco e Quaxly, e incontreranno anche un esemplare di Rayquaza nella regione.

Questo aggiornamento molto importante arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider Pokemon. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

An all-new Pokémon series has been announced!

Join 2 new characters and 3 Paldea starter Pokémon as they adventure through the Pokémon world! Plus, commemorate Ash’s journey with special episodes concluding Pokémon Ultimate Journeys: The Series.

Coming soon in 2023 and beyond! pic.twitter.com/2lrM6W1dgW

— Pokémon (@Pokemon) December 16, 2022