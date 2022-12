Pokémon: il titolo del prossimo episodio anticipa la fine dell’anime

Pokemon Esplorazioni ha sancito un evento di importanza assoluta riguardanti il protagonista Ash ketchum. Infatti dopo tantissimi anni è finalmente riuscito a diventare campione del mondo.

Dopo una primavera ricca di novità per il franchise, ora pare che ci saranno novità ulteriori per il franchise. Al momento tutti gli appassionati seguono da vicino quello che accade nella serie anime. A tal proposto pare ci sarà l’inizio di una nuova generazione.

Possiamo dire questo in quanto pare che l’anime di Pokémon Esplorazioni sia vicino alla conclusione e questo lo possiamo dire per via del titolo del prossimo episodio.

L’aggiornamento è arrivato dal Giappone dove è stato pubblicato il nuovo titolo dell’episodio. Sarà trasmesso il 16 dicembre e darà il via a una nuova avventura per i nostri eroi. Il titolo dell’episodio in arrivo sarà “Ash e Goh! Verso un nuovo viaggio!“.

A questo punto, non è più possibile sapere quello che potrà riservare il futuro per Pokemon Esplorazioni. Tuttavia, come abbiamo anche confermato di recente, Ash continuerà a essere presente nel franchise.

Tale conferma arriva direttamente da una recente intervista con protagonisti i due dirigenti di TV Tokyo. Durante la conversazione, il presidente della rete ha confermato che Pokemon starà al passo con Ash mentre intraprende un nuovo viaggio. Ma ovviamente non ci è dato sapere che tipo di ruolo svolgerà il protagonista.

Per quanto riguarda Goh, c’è ancora un velo di incertezza per l’allenatore. Il ragazzo ha appena portato a termine il progetto Mew, dopotutto. Dopo un’estenuante battaglia con Kyogre e Groudon, tutti gli appassionati hanno potuto vedere Goh trovarsi faccia a faccia con Mew.

Il ragazzo ha evitato di catturare il Pokémon leggendario ora, ma il suo desiderio di scoprire tutti i Pokemon del mondo è solo diventato più forte. Se il ragazzo vuole raggiungere il suo obiettivo, dovrà ad un certo punto anche distaccarsi da Ash. Di conseguenza le probabilità che Goh si separi dal suo mentore aumentano costantemente. Cosa succederà da adesso in poi durante il viaggio dei nostri protagonisti?

Fonte – Comicbook