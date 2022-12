Pokémon Esplorazioni ha donato ad Ash una vittoria molto importante, attesa sia dal personaggio che dal pubblico da più di 25 anni. Tra le tante domande sorte dopo questo episodio il pubblico si è chiesto se il protagonista sarebbe andato via, dando più spazio a Goh.

Il quesito al momento è risolto è la conferma al riguardo mette al sicuro Ash, che a quanto pare ha ancora tanto da raccontare e conquistare. Dopo la grandissima vittoria contro Leon infatti, quasi tutti si aspettavano che l’Allenatore venisse messo da parte, ma così non è, visto che il protagonista continuerà la sua avventura.

L’aggiornamento proviene direttamente da Twitter tramite una nuova intervista rilasciata dai dirigenti della TV Tokyo in Giappone. Nello specifico Il responsabile della rete per gli anime, Hiraoka Risuke si è concesso al suo pubblico discutendo del futuro dello stesso Ash all’interno dell’anime, risolvendo alcuni dubbi.

What *wasn't* said

– Anything regarding Gen 9 (The "GEN 9 CONFIRMED!" people are jumping to conclusions)

– Whether Satoshi's adventures will be a new weekly TV series, a seasonal anime, web series, movies, etc.

— Dogasu (@DogasusBackpack) December 1, 2022