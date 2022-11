Pokémon: la battaglia che ha reso Ash campione del Mondo

Dopo più di vent’anni il mondo dei Pokémon ha finalmente un nuovo attesissimo campione del mondo. Si tratta proprio del protagonista, Ash Ketchum!

Il protagonista più popolare di sempre si è aggiudicato questo trionfo voluto da sempre, grazie ad una grande vittoria mostrata nel nuovo episodio dell’anime.

Come tutti sanno però, non è dipeso solo da lui. Infatti il suo fedele Pikachu è stato assolutamente determinante per la vittoria, sopravvivendo alla battaglia più dura e appariscente nella storia dell’anime fino ad oggi.

Pokemon Journeys ha evitato la tradizionale sfida in palestra. Infatti Ash ha viaggiato per tutto il mondo e ha affrontato ogni sorta di potenti avversari. Per di più ha portato le cose al livello successivo permettendogli di alimentare i suoi sogni con alcune grandi prime vittorie.

Come parte del 25° anniversario dell’anime, Pokemon Journeys ha portato Ash dalla sua già rivoluzionaria vittoria nel campionato di Alola League fino alle finali di un torneo mondiale.

Ash ha già saputo stupire con alcuni duelli che mostrano come si è comportato contro alcuni dei suoi avversari campioni regionali. Ma l’ultimo episodio della serie ha mostrato come lui e Pikachu hanno affrontato il campione imbattuto Leon e il suo stesso partner, Charizard.

L’aggiornamento che mostra i momenti salienti dello scontro che ha visto Ash campione del mondo arriva dall’insider TAHK0. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Pikachu vs Charizard in the final battle of the World Championship with the original pokemon theme song has got to be the perfect full-circle way to end Pokemon's 25th anniversary pic.twitter.com/xkXKwz5T6o

— TAHK0 ☕️ (@TAHK0) November 11, 2022