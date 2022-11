I Pokémon hanno una storia longeva e meravigliosa e fin dalla prima puntata dell’anime Ash si è posto come obiettivo quello di diventare il Miglior Allenatore del Mondo, cercando di conoscere alla perfezione tutti i segreti della lotta e dei Pokémon in generale.

La prima puntata è andata ufficialmente in onda nel 1997 e da allora i tentativi del ragazzo non hanno mai condotto a questo risultato, nonostante alcune importanti vittorie e delle crescite importanti per il protagonista.

Oggi però dopo ben 25 anni Ash ha finalmente raggiunto il suo obiettivo, diventando finalmente il Miglior Allenatore del Mondo, sconfiggendo in battaglie complicate dei Campioni veramente ardui, dei professionisti che da anni dominavano la scena degli Allenatori.

Ovviamente questa bellissima notizia arriva dal Giappone, quando nell’ultima puntata di Pokemon Journeys la battaglia tra Ash e Leon si è fatta sempre più intensa, frenetica, fino a che non ha sganciato l’effettivo vincitore.

Nonostante il leggendario campione di Galar abbia dato filo da torcere al nostro amato Ash, alla fine il protagonista ha stretto i denti e tramite alcune strategie molto efficaci è uscito vincitore dal Torneo, diventando quindi il migliore di sempre. Questa scalata per noi spettatori è durata 25 anni mentre all’interno dell’anime forse qualche anno.

Pokémon: Ash Ketchum diventa il Miglior Allenatore del Mondo dopo 25 anni!

Questa è veramente una bella notizia e una parte dei nostri lettori sicuramente ricorderà con nostalgia e felicità l’inizio di questo viaggio, un viaggio longevo, importante, formativo, non solo per Ash ma anche per noi, che insieme a lui abbiamo seguito un bellissimo percorso che a quanto pare ha avuto fine, sancendo anche un nuovo inizio.

Considerato da sempre il più grande perdente della storia Ash Ketchum ha finalmente capovolto il suo titolo, diventando uno dei più grandi Allenatori di sempre, coronando non solo il suo sogno ma anche quello del pubblico, che dopo tanti anni ha visto il suo idolo vincere il titolo più importante di sempre. Tutto arriva da CB.

Forse questo potrebbe dare più spazio a Goh, il nuovo compagno di avventure di Ash che da alcuni mesi sta cercando d’imparare e seguire le orme del suo amico, questa volta vincitore di un titolo importante.

Fonte Comic Book