Pokémon annuncia la collaborazione con Crocs

Pokemon è tra i franchise più popolari e amati in tutto il mondo, anche per quanto riguarda il merchandising. Infatti oggi riportiamo un aggiornamento che vede una collaborazione tra il franchise dei Pokémon e la Crocs. Non si tratta chiaramente della prima collaborazione che avviene tra una serie anime e un capo di abbigliamento. Proprio di recente, infatti, abbiamo riportato una collaborazione tra Yu-Gi-Oh! e Adidas, ma abbiamo anche visto Bleach con Coca-Cola, Jujutsu Kaisen con Dolce e Gabbana e Sailor Moon con Vans.

Ora è il momento del fanchise creato da Satoshi Tajiri. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider JustFreshKicks. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Pokemon x Crocs Collection ⚡️ Shop => https://t.co/vID7neF23I $15 off $75 code SAVE15

$20 off $100 code SAVE20 pic.twitter.com/1MxXxdRxNT — JustFreshKicks (@JustFreshKicks) October 5, 2022

Come si può vedere, la linea Pokemon x Crocs è già disponibile per l’acquisto e presenta delle varietà molto interessanti per tutta la famiglia. Ci sono due diversi tipi di zoccoli disponibili per gli adulti e, naturalmente, sono dotati di ciondoli Jibbitz.

Il primo paio di zoccoli è di colore nero e gialli in linea con la combinazione di colori di Pikachu. Per quanto riguarda la seconda, la coppia bianca presenta un cinturino giallo e include una stampa di tutti gli starter della regione di Johto. Questa stessa stampa è utilizzata sui sandalini per bambini e ragazzi, nonché sui sandali per adulti.

Per tutti coloro che sono interessati a più ciondoli per le Crocs, è anche disponibile uno speciale pacchetto di Jibbitz che costa circa 25 €.

I ciondoli includono diversi pezzi a tema Pikachu e due Pokeball. Si possono aggiungere questi pezzi a qualsiasi Crocs dei Pokemon oppure, per un look più semplice, si possono abbinare a qualsiasi sandalo di base come accessorio. Gli acquisti si possono effettuare direttamente dal sito delle Crocs, seguendo questo link.

Inoltre le novità relative al mondo dei Pokémon non finiscono qui. Infatti nella giornata odierna, alle ore 15, verrà condiviso un nuovo trailer incentrato su Pokémon Scarlatto e Violetto, la cui uscita è prevista per il 18 novembre 2022 su Nintendo Switch.