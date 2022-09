Yu-Gi-Oh!: svelata la collezione con Adidas

Yu-Gi-Oh! è sicuramente tra i media franchise giapponesi più popolari in tutto il mondo, in particolar modo per il gioco di carte chiamato Duel Monsters. Come abbiamo già ampiamente visto in precedenza, sono tante le collaborazioni che nascono tra una serie anime e un brand importante legato alla moda. A maggior ragione se si parla di sneakers, caratterizzata da una collaborazione con franchise animati.

Chiaramente menzioniamo One Piece, Naruto e Dragon Ball, ma di recente abbiamo visto Jujutsu Kaisen con Dolce e Gabbana. O ancora Sailor Moon con Vans. Oggi riportiamo un nuovo aggiornamento, che annuncia una collaborazione interessante tra Yu-Gi-Oh! e Adidas.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter di ModernNotoriety. È possibile constatare un’anticipazione dei nuovi prodotti in arrivo e di sicuro susciteranno forte interesse tra tutti gli appassionati. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Come puoi vedere sopra, per questa collezione Adidas ha scelto due modelli di calzature dei primi anni 2000, dato che la loro eredità Y2K si allinea con la stessa Yu-Gi-Oh!. Dopotutto, il creatore Kazuki Takahashi, tragicamente scomparso nei mesi precedenti, ha goduto del successo della serie alla fine degli anni ’90. Da quel punto in poi è diventata un fenomeno globale all’inizio del millennio.

Scarpe come Reptossage e ADI2000 sono presenti in questa collezione.

Il primo è il Reptossage, originariamente introdotto nel 1999, e presenta un accattivante plantare in gomma termoplastica, una suola in EVA e una chiusura in velcro. Un paio presenta Seto Kaiba e Drago Bianco Occhi Blu sulle cinghie, mentre l’altro presenta Yami Yugi e Mago Nero.

Di seguito riportiamo alcune immagini:

La seconda silhouette è l’ADI2000, che trae ispirazione dal design dalle ingombranti scarpe da skate dei primi anni 2000. Questi sono anche disponibili nelle colorazioni “Mago Nero” e “Occhi Blu”. Il primo presenta una grafica Millennium Puzzle e “Mago Nero” sulle linguette, mentre l’altra presenta un logo Kaiba Corp e “Soffio Esplosivo di Distruzione”. Ognuna di queste offerte di calzature viene fornita in una confezione speciale e con un’etichetta caratterizzata da una parte del corpo diversa di Exodia.

Per scoprire nel dettagli quanto descritto, di seguito ecco alcune immagini:

A questo punto, non si sa quando Yu-Gi-Oh x Adidas aprirà agli acquisti, ma pare che il tutto accadrà quest’anno. Per quanto riguarda il prezzo invece, non ci sono al momento informazioni precise.