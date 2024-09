Hunter x Hunter: l’anime è pronto a tornare dopo 10 anni?

Il ritorno del manga di Hunter x Hunter è sempre una delle notizie più importanti. A causa dei continui problemi di salute di Yoshihiro Togashi, il manga shonen ha una serializzazione irregolare da tanti anni. Tornato questo ottobre per proseguire l’arco del Succession Contest, non si può dire lo stesso per l’anime. Terminato nel 2014, Studio Madhouse non ha mai accennato al ritorno di Gon e degli altri hunters, ma vale la pena rivisitare la serie tv per una nuova generazione.

L’interpretazione di Studio Madhouse dei cacciatori potrebbe essere il più grande esempio del viaggio televisivo di Hunter x Hunter, ma non è quello il primo adattamento. Nel 1998, un breve film anime è stato rilasciato da Studio Pierrot che ha introdotto Gon e amici sul piccolo schermo per la prima volta. In seguito, la Nippon Animation ha pubblicato una serie che si è estesa a sessantadue episodi, seguita da un OVA andato avanti per trenta episodi nel 2002. Con quasi centocinquanta episodi, Hunter x Hunter della Madhouse è il più ampio, e copre fino all'”Election Arc” per poi essersi concluso nel 2014.

LEGGI ANCHE:



Sonic e amici si fondono con la Justice League nel primo progetto DC X Sonic

Ci sono pochi fan che non amerebbero vedere Hunter x Hunter con una nuova stagione anime, ma ci si chiede se dovrebbe riprendere da dove Madhouse si era interrotto o se un nuovo studio dovrebbe ricominciare dall’inizio. L’anime di Madhouse si è concluso più o meno nello stesso periodo del capitolo 339. E dato che la serie shonen ha raggiunto di recente il capitolo 400, una continuazione dell’anime giustificherebbe forse un’altra stagione o due per recuperare l’attuale Arco del Succession Contest.

Sono passati dieci anni dall’ultima volta che abbiamo visto Gon incontrare suo padre faccia a faccia per concludere l’arco elettorale, ma i fan sarebbero più che disposti a rivisitare la produzione di Madhouse. D’altro canto, creare un reboot o un remake dell’anime lo allinierebbe con serie come Fullmetal Alchemist, Hellsing, Urusei Yatsura e Ranma 1/2. Anche One Piece pianifica un remake dell’anime con Netflix e Wit Studio.

Fonte – Comicbook