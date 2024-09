Hunter x Hunter: le condizioni si salute di Togashi peggiorano?

Hunter x Hunter è in corso dal 1998, e anche per questo è uno degli ultimi pilastri dell’età d’oro di Shonen Jump. Yoshihiro Togashi ha dato vita al manga decenni fa e, nonostante i suoi cronici problemi di salute, non ha ancora rinunciato a Hunter x Hunter. Infatti, il mangaka sta lavorando duramente per proseguire il manga nonostante le numerose pause. E i suoi ultimi aggiornamenti sulla sua salute hanno portato i fan a sperare che Togashi mettesse se stesso al primo posto.

La situazione è emersa sui social media questa settimana quando Togashi ha iniziato a colorare Hunter x Hunter. Il manga è attualmente pronto per un ritorno a ottobre, quindi il carico di lavoro su Hunter x Hunter sta aumentando. Tuttavia, il processo di colorazione ha scatenato un dolore lancinante alla schiena del mangaka.

Le cose sembravano andare meglio nel fine settimana quando Togashi ha pubblicato un aggiornamento speranzoso sulla salute sui social media. “Ho ricevuto le cure e mi sento molto meglio“, aveva scritto il mangaka. “Sembra che la mia postura mentre coloravo fosse la causa del mio mal di schiena. Solo dopo che qualcuno me l’ha fatto notare, ho capito che la mia postura era leggermente diversa da quella che avevo quando inchiostravo il mio manoscritto“.

Purtroppo, sembra che il trattamento di Togashi non abbia funzionato a lungo. In una recente intervista sui social media, il mangaka ha rivelato che la sua spina dorsale ultimamente sembra una torre di Jenga traballante. “Ho ripreso a colorare nonostante la mia spina dorsale sia fragile al punto da stare per crollare come una torre di Jenga negli ultimi momenti. Non so se sarà completata prima la colorazione o il collasso della mia spina dorsale“.

Come si può vedere, le condizioni di Togashi stanno decisamente peggiorando e il mangaka ha sempre parlato apertamente di quanto sia sofferente e dolorante ogni volta che il suo corpo ha una ricaduta. In passato, ha ammesso di avere difficoltà persino ad andare in bagno e che il sollievo arriva solo con un’attenta fisioterapia e riposo. Il ritorno di Hunter x Hunter è programmato a ottobre di quest’anno, ed è difficile immaginare che Togashi possa riposarsi presto.

Fonte – Comicbook