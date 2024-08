Hunter x Hunter è pronto a tornare ufficialmente ad ottobre

Hunter x Hunter è finalmente pronto a tornare sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, dopo due anni dall’ultima pausa. Mancava solo questo tipo di ufficialità, e i fan sapevano che sarebbe stata solo una questione di tempo. Il motivo? Il famoso e amato mangaka Yoshihiro Togashi diversi mesi fa era tornato sul suo profilo X (Twitter), per aggiornare i suoi fan. E in modo pressoché costante ha mostrato i suoi progressi nei nuovi capitoli di Hunter x Hunter, tramite le tavole a cui stava lavorando. Oltre a questo ha esplorato i personaggi di Yu Yu Hakusho con illustrazioni inedite.

Adesso però non ci sono più dubbi sul ritorno di Hunter x Hunter, e tutti gli appassionati potranno segnarsi la data. Il manga infatti farà il suo ritorno ufficiale il 7 ottobre di quest’anno con il volume 38.

"Hunter X Hunter" by Togashi Yoshihiro will RESUME ON OCT 7, 2024 in SHONEN JUMP! pic.twitter.com/DcFXRyPbGQ — Manga Mogura RE (Manga & Anime News) (@MangaMoguraRE) August 19, 2024

Una grandissima notizia che renderà felici tutti i lettori che sperano sempre di poter vedere quest’opera concludersi come meriterebbe. Tuttavia non è affatto scontato che ciò accada a causa dei noti problemi di salute di Togashi. È infatti questa la ragione per cui Hunter x Hunter è costellato da tante pause. I problemi alla schiena del mangaka lo costringono a lavorare a 10 capitoli massimo per poi fermarsi prima di poter riprendere e continuare.

Lui stesso aveva confessato di essere più capace di rimanere seduto e per questo aveva iniziato a lavorare praticamente da steso. Ma la professionalità e dedizione di quest’uomo non ha eguali e merita di essere ammirato per quello che fa nonostante tutto.

L’ultimo volume di Hunter x Hunter è uscito il 4 novembre 2022 e raccoglie 10 capitoli, quindi lo stesso sarà per il volume 38, che darà continuità alle avventure di Gon, assente dallo scontro contro Pitou nel capitolo 305. La storia narra le avventure di un giovane ragazzo, Gon Freecss, che si mette in viaggio dal villaggio natale per diventare un “hunter” e andare alla ricerca del padre che non ha mai conosciuto.