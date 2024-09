Jujutsu Kaisen: il capitolo 271 mostrerà le conseguenze del Culling Game

Jujutsu Kaisen è pronto a dire addio a tutti i fan della serie. Dopo sei anni di pubblicazione, la serie di successo di Shonen Jump si avvicina alla vigilia della sua conclusione. Gege Akutami infatti presenterà l’ultimo capitolo di Jujutsu Kaisen questo fine settimana, lasciando molti a chiedersi come si concluderà la serie. Naturalmente, i fan sono alla ricerca di indizi su cosa succederà dopo, e Jujutsu Kaisen potrebbe aver preparato qualcosa con una recente rivisitazione del Culling Game.

Il manga in questa fase ha seguito Yuji e i suoi amici inviati in una semplice missione. Il trio incontra una coppia normale in città che ha sperimentato una sorta di affronto soprannaturale. A quanto pare, l’energia spirituale residua del Culling Game sta influenzando il mondo reale e sta facendo sì che le persone normali vedano le maledizioni residue.

Megumi è quella che svela la sorprendente rivelazione, dicendo: “Proprio come ha detto Ijichi, l’effetto dei residui è solo un po’ fastidioso. Il corpo principale dello spirito maledetto non possiede nessuno, ma ci sono residui diluiti. Inoltre la vittima sta vivendo piccole difficoltà“.

Chiaramente, il Culling Game sta ancora causando problemi anche molto tempo dopo la sua fine. Kenjaku è stato in grado di mettere in atto il Culling Game dopo aver ucciso Mahito. Usando la capacità della maledizione di cambiare l’anima, tantissime persone normali hanno ricevuto tecniche maledette e sono state trasformate in stregoni senza consenso. Molti di loro sono stati uccisi durante il Culling Game, ma alcuni sono sopravvissuti.

Jujutsu Kaisen prima di concludersi affronterà e chiarirà le conseguenze dell’evento poiché i fan vogliono risposte. Non c’è dubbio che la società degli stregoni sia in subbuglio e che il cambiamento stia arrivando rapidamente per loro. Anche se il Culling Game è finito, il pubblico sta diventando più consapevole della stregoneria. Se l’incidente di Shibuya non fosse stato un campanello d’allarme sufficiente, il Culling Game lo ha chiarito. Mentre il capitolo 271 di Jujutsu Kaisen è all’orizzonte e i fan sono ansiosi di vedere come le ricadute del Culling Game influenzeranno il futuro della società.

Per ora, bisognerà aspettare e vedere come Akutami concluderà la serie shonen. Il capitolo 271 di Jujutsu Kaisen sarà disponibile il 30 settembre in Giappone e l’atto finale attira l’attenzione del mondo. Le aspettative per l’ultimo capitolo del manga sono più alte che mai, quindi i fan non si perderanno nulla.

Fonte – Comicbook