Jujutsu Kaisen: Akutami anticipa il capitolo finale con un messaggio misterioso

Nel 2018, Jujutsu Kaisen ha debuttato sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha e in pochi capitoli, il manga ha conquistato tanti lettori. Gege Akutami ha creato un mondo soprannaturale con il manga e Jujutsu Kaisen sta ora dominando le classifiche. Con la sua serie anime che batte i record stagione dopo stagione, tutti gli occhi sono puntati sul manga, prossimo ormai alla sua conclusione. Infatti il 30 settembre sarà pubblicato il capitolo finale della serie e sembra che Akutami abbia iniziato a lavorarci.

L’aggiornamento arriva dallo stesso Akutami, quindi i fan possono prepararsi. Jujutsu Kaisen è tornato su Shonen Jump questa settimana con un nuovo capitolo, che fatto passi ulteriori in avanti verso l’epilogo. Akutami ha tenuto i fan sulle spine questa settimana. Ha anche pubblicato una nota dell’autore, anticipando un po’ il capitolo finale.

“È la prima volta che disegno la fine di qualcosa. Anche se siamo agli ultimi capitoli, sembra ancora così nuovo“, ha condiviso Akutami ai fan. Con solo due capitoli rimasti, il finale è ormai questione di settimane. Il manga è andato avanti a ritmo costante ed energico sin dal primo giorno e, dopo la sconfitta di Sukuna, Jujutsu Kaisen ha mantenuto il suo ritmo. Ora la storia di Yuji è pronta a concludersi.

Anche con due capitoli rimasti, il finale di Jujutsu Kaisen è ancora un grande mistero per i fan. Ci sono tante teorie dei fan che cercano di prevedere come si concluderà il manga. Non sarà facile data l’imprevedibilità del manga, visto che è entrato nelle sue fasi finali con il ritorno di Nobara. E Megumi e un certo numero di altri stregoni sono riusciti a sopravvivere. Altri però, come Choso, sono morti, e altri ancora come Yuta sono riusciti a tornare in vita. Quindi ci sono ancora alcuni fan che sperano in una fine diversa per Gojo, che ha perso la vita combattendo contro Sukuna. Per mesi, i fan hanno teorizzato che Gojo in qualche modo tornerà in vita.

Il manga si concluderà il 30 settembre in Giappone, quindi il conto alla rovescia è iniziato. L’intero team editoriale dietro Jujutsu Kaisen sta sicuramente sentendo il peso di questo finale.

Fonte – Comicbook