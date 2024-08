Jujutsu Kaisen 267: il manga riaccoglie Nobara Kugisaki

Jujutsu Kaisen è destinato a concludersi il mese prossimo e il mangaka della serie Gege Akutami sta decisamente rendendo gli ultimi capitoli del manga carichi di sorprese che emozioneranno i fan. Con la pubblicazione del capitolo 267, ora mancano quattro capitoli prima che il viaggio di Yuji giunga al termine. E oggi il capitolo 267 ha decisamente fatto un grandissimi regalo a tutti i fan, sancendo il ritorno di uno degli stregoni più amati di sempre dopo cinque anni.

Tutto è venuto alla luce con il capitolo 267 di Jujutsu Kaisen e i fan hanno visto nientemeno che la regina stessa tornare in azione. Stiamo parlando dell’iconica Nobara Kugisaki e finalmente si può confermare che è tutt’altro che morta. L’eroina è tornata in azione e la sua potente tecnica di Risonanza, utilizzata per sconfiggere definitivamente Sukuna.

La rivelazione arriva cinque anni dopo l’ultima apparizione di Nobara in Jujutsu Kaisen. Il viaggio della ragazza si è concluso durante l’arco narrativo dell’incidente di Shibuya. Precisamente nel capitolo 125, i fan hanno visto Nobara affrontare Mahito e la sua temuta tecnica maledetta ha colpito la ragazza. Nei suoi ultimi istanti, Nobara ha salutato Yuji prima che metà del suo viso implodesse. Nei capitoli successivi però, il manga non ha mai confermato la morte di Nobara, anche se Yuji sembrava convinto della sua dipartita.

Da allora sono passati cinque anni senza alcun aggiornamento sull’eroina. Ora, Nobara è tornata, quindi sembra che Shoko sia riuscita a strappare la ragazza dalla morsa della morte a costo del suo occhio.

Come si può immaginare, i fan di Jujutsu Kaisen sono felici di rivederla di nuovo in azione, ma è comunque un po’ agrodolce. Nobara è scomparsa dal manga per troppi capitoli. Tuttavia, ha trovato un modo per tornare nella serie e sembra che sarà determinante per sconfiggere Sukuna. Quindi, si spera che il Team Gojo riesca a ottenere una vittoria contro il Re delle Maledizioni combattendo insieme. Non resta che continuare a leggere gli ultimi quattro capitoli del manga per scoprire come si concluderà la storia di Yuji Itadori.

Fonte – Comicbook