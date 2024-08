Jujutsu Kaisen: il messaggio di Akutami sull’imminente finale del manga

Come un fulmine a ciel sereno, tutti i fan di. Dopo oltre 5 anni di serializzazione, il mangaka. I resoconti dal Giappone hanno confermato che la serie pubblicherà il suo capitolo finale a settembre, esattamente il 30, e ora

L’aggiornamento arriva dallo stesso Akutami e Shueisha ha pubblicato un messaggio speciale del mangaka indirizzato ai fan. In questo modo ha potuto affermare che Jujutsu Kaisen è arrivato fin qui solo grazie al supporto dei lettori. Quindi, mentre la notizia di questo finale potrebbe essere scioccante, Akutami e il suo team sono determinati a vedere la serie fino alla fine.

“La storia finirà tra 5 capitoli. Sono in grado di terminare questa storia come volevo solo grazie al supporto e alla cooperazione di tutti i miei lettori. Grazie. Sto lavorando duramente per creare un capitolo finale che (si spera) soddisferà il maggior numero possibile di persone che hanno supportato Jujutsu Kaisen. Quindi, abbiate pazienza!” ha scritto Akutami.

Per Akutami, la fine di Jujutsu Kaisen è attesa da tempo. Dopotutto, ha iniziato a lavorare al manga a marzo del 2018. La serie è diventata un successo molto velocemente tra i fan e, man mano che proseguiva, un best-seller di Shueisha. Grazie al suo adattamento anime di spessore di MAPPA, Jujutsu Kaisen è uno dei leader dello shonen moderno. È difficile immaginare come sarà Shonen Jump senza, ma la rivista dovrà affrontare questa realtà prima che passi molto tempo. Mancano solo cinque capitoli alla fine di Jujutsu Kaisen, quindi tutti gli appassionati farebbero meglio a prepararsi per il grande evento.