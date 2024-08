Jujutsu Kaisen 264: il nuovo capitolo svela l’espansione del dominio di Yuji

Jujutsu Kaisen, dopo oltre 200 capitoli ha appena rivelato un aggiornamento molto importante per il protagonista della serie. A differenza degli altri protagonisti shonen, che hanno da subito mostrato i loro punti di forza e i miglioramenti, Yuji Itadori sin dal suo debutto ha lavorato duramente per padroneggiare il suo potere. E questa settimana, il capitolo 264 di Jujutsu Kaisen ha rivelato un importante sviluppo per Yuji con una nuova tecnica. Tutti i lettori sono senza parole in quanto Yuji ha padroneggiato la sua espansione del dominio e il nuovo capitolo ha rivelato in anteprima in cosa consiste questa abilità.

Tutto è accaduto con il capitolo 264 di Jujutsu Kaisen. Qui i fan hanno visto Yuji spingere Sukuna verso nuovi limiti. Dopo aver eluso la scala di Giacobbe con una mossa antica, Sukuna credeva che la costa fosse libera in battaglia, ma Yuji lo ferma. L’eroe ha presentato nelle pagine finali del capitolo 264 la sua espansione del dominio.

Questa sua espansione del dominio sta tenendo nascosta l’abilità innata di Yuji, ma si sa qualcosa. Il dominio sembra essere una stazione della metropolitana con l’intera area vuota, fatta eccezione per Yuji e Sukuna. Secondo la segnaletica nella stazione della metropolitana, il dominio di Yuji inizia a Kitakami-eki. La città, che significa “direzione nord”, ha legami complicati con l’era Heian. Quindi, è chiaro che il Gege Akutami ha pianificato questa prima tappa con molta attenzione.

L’espansione del dominio non solo coglie di sorpresa Sukuna, ma ne inverte anche l’aspetto. In questo dominio, Sukuna non è bloccato nella forma Heian o nella forma Megumi. Il Re delle Maledizioni sta abitando la sua vecchia forma, quella che ha adottato quando è stato ospitato all’interno di Yuji. Sukuna appare perplesso da questa inversione e, naturalmente, i fan sono certi che la tecnica abbia a che fare con il potere innato del dominio di Yuji.

Yuji ha quindi trovato un modo per completare la sua Espansione del Dominio che dimostra la sua abilità da stregone. Gojo ha affermato molto tempo fa che avere un Dominio è un asso nella manica per un combattente. Da Sukuna a Megumi, abbiamo visto quanto può essere devastante un dominio completo, quindi adesso tocca finalmente a Yuji. Questa tecnica potrebbe rivelarsi ciò che serve per porre fine alla battaglia di Shinjuku contro Sukuna.

