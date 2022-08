Yu-Gi-Oh! è tra le serie più popolari a livello mondiale grazie alle carte TCG che consente a tutti gli appassionati in tutto il mondo di sfidarsi a vicenda in battaglia divertenti e avvincenti. Ogni deck presenta le cosiddette carte mostro, le Carte Magia e le Carte Trappola. Ma quali sono di Yu-Gi-Oh le migliori carte trappola?

Le Carte Trappola sono carte con bordi di colore viola che hanno vari effetti. Una Carta Trappola deve prima essere posizionata e può essere attivata solo dopo che il turno in corso è terminato. Dopodiché, può essere attivato durante il turno di qualsiasi giocatore. Le carte Trappola sono Spell Speed 2, ad eccezione delle carte Counter Trap, che sono Spell Speed 3.

Le Carte Trappola possono essere incatenate a Carte Magia, ad altre Carte Trappola o agli effetti di Mostri con Effetto.

Le normali Carte Trappola sono Spell Speed 2. Possono essere attivate durante il turno di qualsiasi giocatore purché non sia stata impostata in quel turno. Gli effetti di alcune Carte Trappola Normale si comportano come Carte Equipaggiamento, ma la carta è comunque considerata una Carta Trappola Normale.

Anche le Carte Trappola Continua sono Spell Speed 2. I loro effetti vengono applicati fintanto che sono scoperte sul Terreno.

Le Carte Contro-Trappola hanno una Velocità Magia 3. Solo altre Carte Contro-Trappola possono essere incatenate a una Carta Contro-Trappola.

L’obiettivo in questa discussione è individuare le migliori 10 Carte Trappola presenti in Yu-Gi-Oh!.

Yu-Gi-Oh – le migliori 10 carte trappola

Giuramento solenne Impermanenza infinita Essenza anti-magia Cilindro magico Colpo solenne Annulla attacco Limite di evocazione Ordine imperiale Ce ne può essere solo uno Muro della luce rivelatrice

Yu-Gi-Oh! – le migliori 10 carte trappola

10) MURO DELLA LUCE RIVELATRICE

Questa Carta Trappola consente a chi la attiva di pagare punti vita multipli di 1000, impedendo al tuo avversario di attaccare a meno che il suo attacco non superi i punti vita che hai perso. Ad esempio pagare 4000 punti vita fermerà praticamente tutti i mostri in qualsiasi deck. Ciò significa che il proprio avversario dovrà lottare seriamente per trovare una soluzione a questa carta trappola.

Yu-Gi-Oh! – le migliori 10 carte trappola

9) CE NE PUÒ ESSERE SOLO UNO

Con questa Carta Trappola, ogni giocatore può controllare solo un mostro di ogni tipo e tutti gli altri che vengono mandati al cimitero. Il che significa che l’avversario non sarà in grado di innescare effetti di distruzione da questo. La maggior parte dei mazzi in Yu-Gi-Oh ruota infatti attorno a un solo tipo.

Per questo questa carta è importante, poiché avere un solo tema del deck mazzo come Draghi o Incantatori sembra naturale. Questo significa che Ce ne può essere solo uno molto probabilmente si renderà un ottima risorsa per tenere sotto controllo il proprio avversario.

Yu-Gi-Oh! – le migliori 10 carte trappola

8) ORDINE IMPERIALE

Questa carta sembra avere un effetto semplice in quanto annulla tutte le carte Magia sul Terreno. Per mantenere la carta attiva o per distruggerla, bisogna sacrificare 700 Life Points. Tuttavia i giocatori che la usano, possono costruire il loro deck attorno ad essa.

Non ci vuole molto per ridurre il numero di incantesimi in un mazzo per ottenere il massimo utilizzo da esso. Inizialmente è stata bandita ma poi è stata ripristinata solo perché ora ci sono tante carte mostro e trappola che possono distruggerla.

Yu-Gi-Oh! – le migliori 10 carte trappola

7) LIMITE DI EVOCAZIONE

Quando si tratta di carte Trappola, Limite di evocazione è sicuramente tra le migliori carte Trappola Continua nonché una delle migliori Floodgate presenti in Yu-Gi-Oh. Questa carta impedisce a ogni giocatore di essere in grado di Evocare più di due volte per turno.

Questo limite include anche le Evocazioni negate, che sono sufficienti per chiudere completamente il turno di un avversario. Sebbene influisca anche su chi la usa, come con tutti i Floodgate, “Limite di Evocazione” viene attivato dopo che chi la usa ha già impostato il proprio campo in modo, che influisca veramente solo sull’avversario.

6) ANNULLA ATTACCO

Questa è una Carta Trappola che sa di garanzia quando la si controlla. Infatti il suo effetto prevede che quando un mostro dell’avversario dichiara un attacco si può scegliere come bersaglio il mostro attaccante e annulla l’attacco. Infine termina la Battle Phase.

5) COLPO SOLENNE

Colpo solenne è strettamente correlato a Giuramento solenne. Colpo solenne però è funzionalmente diverso e probabilmente è più forte. Invece di costare la metà dei life points, questa prevende un sacrificio di 1500 LP fissi.

Viene attivata in diverse circostanze. Invece di attivarsi con l’attivazione di una carta Evocazione o Magia/Trappola, questa carta può essere attivata solo in risposta a un’Evocazione Speciale o all’effetto di un mostro e, se viene attivata, quella carta va distrutta.

4) CILINDRO MAGICO

Cilindro magico era una delle carte trappola più utilizzate e dall’effetto importante. Invece di esser colpiti pesantemente o lievemente dall’avversario, l’avversario finiva per subire il danno. Ed è ancora estremamente potente contro i deck giusti.

3) ESSENZA ANTI-MAGIA

Con Essenza anti-magia, entrambi i giocatori devono posizionare le Carte Magia prima di attivarle, e non possono attivarle fino al loro prossimo turno dopo averle Posizionate. Questo è devastante per qualsiasi deck, ma soprattutto per quelli pendulum poiché i mostri pendolo non possono essere impostati.

Senza una strategia di backup, molto probabilmente si arrenderanno in quel momento. Anche se il proprio avversario non sta usando un deck pendulum, Essenza anti-magia lo costringerà comunque a rallentare le sue giocate, dando più tempo al possessore di questa carta di tirare fuori i pezzi importanti.

2) IMPERMANENZA INFINITA

Impermanenza infinita è forse la carta Trappola più giocata. È incredibilmente potente e non appena è stata rilasciata è entrata a far parte dei ranghi delle migliori carte Trappola che il gioco abbia mai offerto. Sebbene le carte Trappola siano cadute in disgrazia, “Impermanenza infinita” è in molti casi l’unica carta Trappola nel mazzo di un giocatore.

L’abilità di negare l’effetto di un Mostro è ottima, soprattutto perché se chi lo usa non controlla carte, può attivarlo dalla Mano. Inoltre, se viene posizionata quando è stata attivata, tutti gli effetti delle carte Magia e Trappola vengono annullati per il resto del turno.

1) GIURAMENTO SOLENNE

Questa carta poteva essere utilizzata, fino a non molto tempo fa, solo come una singola copia nel Deck legale di qualsiasi giocatore. Questo perché Giuramento Solenne è probabilmente la trappola più potente che Konami abbia mai prodotto.

Questo perché si tratta di una Carta Trappola che impedisce a qualsiasi giocatore di fare qualsiasi cosa. Per essere più chiari quando uno o più mostri stanno per essere evocati o viene attivata una Carta Magia/Trappola Giuramento solenne annulla l’attivazione o l’evocazione distruggendo quella carta. L’unico prezzo da pagare per il possessore della carta è dimezzare i propri Life Points.