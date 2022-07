Yu-Gi-Oh!, che significa Re dei Giochi in giapponese, è una serie realizzata dal mangaka, tragicamente scomparso, Kazuki Takahashi. Una notizia del genere ha sconvolto e lasciato senza parole tutti i fan della serie, ma per onorare il fumettista giapponese e ringraziarlo per quanto regalatoci, oggi parliamo dei 5 Deck di tipo Guerriero più potenti di Yu-Gi-Oh!.

Tutte le opere si concentrano su personaggi che giocano un gioco di carte chiamato Duel Monsters (Magic & Wizards nel manga). In questi duelli ogni giocatore acquista e assembla un mazzo, comunemente noto con il termine deck, con diversi tipi di carte. Queste si distinguono in tipologie come le carte mostro, magia e trappola per sconfiggersi a vicenda e vincere il duello.

In questa discussione l’attenzione verterà principalmente sui 5 Deck di tipo Guerriero più potenti di Yu-Gi-Oh!. Non si tratterà di un’analisi semplice in quanto molte sono le carte che gli appassionati hanno visto.

Prima di scendere nei dettagli le Carte Guerriero rappresentano uno dei tipi più versatili del gioco. La sua versatilità sta nel distruggere mostri in battaglia, infliggere danno da battaglia e distruggere carte. Ci sono mostri Guerriero di ogni attributo ma la maggior parte sono di Attributo terra.

I mostri Guerriero sono caratterizzati da mostri di forma umana o umanoide, generalmente lottatori, combattenti o soldati. I mostri Guerriero sono famosi per le loro carte magia di tipo equipaggiamento come “Spada Anima di Drago“, “Attacco Dragonico” o “Carica Clay“.

Yu-Gi-Oh! – I 5 Deck di tipo Guerriero più potenti

5) FIORE CARDIAN

Si tratta di un archetipo del Deck guerriero oscuro usato dal personaggio Chojiro Tokumatsu in Yu-Gi-Oh! ARC-V. Questo mazzo è basato su carte da gioco hanafuda, carte floreali. Ogni carta rappresenta una specifica carta Hanafuda oltre a parodiare le carte Yu-Gi-Oh esistenti, rendendolo un doppio grido. Questo archetipo si concentra sull’esecuzione di giochi che rispecchiano i giochi di hanafuda. I loro effetti consentono al giocatore di offrire come Tributo i mostri “Fiore Cardian” del valore di 1 punto sul proprio campo per Evocare Specialmente il mostro di livello corrispondente. Questo, che vale 20 punti dalla loro mano, consentirà al giocatore di pescare 1 carta.

4) ULTRA ATLETI

Questo Deck è un archetipo dei mostri Guerriero Terra che ha debuttato in Duelist Alliance. Si tratta di uno dei due archetipi esclusivi del GCC a debuttare in quell’espansione, l’altro è l’archetipo “Abisso Infuocato”. L’archetipo si basa sulle posizioni giocate in vari sport di squadra popolari, con ogni set che include mostri correlati a uno sport diverso.

Tutti i mostri “Ultra Atleti” condividono lo stesso effetto dell’Evocazione Speciale facendo ritornare un mostro U.A. diverso dal Terreno alla mano.

Quello che risulta molto impressionante in questo tipo di deck guerriero è la capacità di usare effetti rapidi, che si attivano durante il turno dell’avversario. È un deck piuttosto impressionante considerando che non ha nemmeno un mostro Extra Deck, in quanto la sua capacità di trasformare tutto e ribaltare la situazione è diversa dalla maggior parte degli altri mazzi.

3) SEI SAMURAI

Nel gioco di carte originali, è un archetipo di mostri Guerriero che ha debuttato in Strike of Neos, con ulteriore supporto incluso in Gladiator’s Assault, Storm of Ragnarok, Extreme Victory e Deck Build Pack: Spirit Warriors. Questo archetipo ruota attorno al brulicare sul campo nel tentativo di guadagnare vantaggio sull’avversario. L’archetipo riceve anche il supporto implicito dell’archetipo “Shien” così come vari mostri, incantesimi e trappole dalla serie principale “Six Samurai”.

Si tratta di un Deck guerriero tra i più validi grazie a Gateway Of The Six e alla sua mancanza di effetti una volta per turno, che consentono di inondare rapidamente il campo di mostri.

2) AMAZZONES

È un archetipo di mostri Terra femminili che sono stati introdotti in Labyrinth of Nightmare, con ulteriore supporto in Magician’s Force, Duelist Revolution, Legendary Duellanti e Circuit Break. Tutti i suoi membri sono mostri Guerrieri, ad eccezione della Bestia “Cucciolo di Tigre Amazoness” e “Tigre Amazoness”. I mostri “Amazoness” hanno attacco ed effetti medi e sono progettati per indebolire i mostri dell’avversario o rafforzarsi.

“Apprendista Amazoness” aumenta di forza per ogni mostro che distrugge. “Regina Amazoness” protegge tutti i mostri “Amazoness” dalla distruzione in battaglia, mentre “Saggio Amazoness” può distruggere una Carta Magia o Trappola alla fine di ogni attacco. Questo Deck è caratterizzato da un grande recupero grazie alle sue carte di supporto.

1) EROE ELEMENTALE

Sicuramente il deck più popolare e amato da tutti i fan di Yu-Gi-Oh! GX. Si tratta di un sotto-archetipo “Eroe” utilizzato sia da Jaden Yuki che da Aster Phoenix, per un breve periodo di tempo fino a quando quest’ultimo non è passato al deck Eroe del Destino.

Progettati da Kazuki Takahashi, questo deck si ispira ai supereroi dei fumetti e si basano su elementi naturali nel manga. Il Deck “Eroe Elementale” si concentra principalmente sull’Evocazione tramite Fusione. La maggior parte di questi rientrano in due categorie di mostri “Eroe Elementale” primarie che possono essere fuse l’una con l’altra.

Il deck “Eroe Elementale” si concentra principalmente sui ostri fusione, usando carte come “Polimerizzazione” e “Miracolo Fusione”.

La parte migliore di questo mazzo è il potere di ricerca/recupero Carte come “Salvamento“, “Eredità di un eroe“, “Recupera Fusione“, “E – Emergenza” e “Rinforzo dell’esercito” possono essere utilizzati per approfondire molti vantaggi.