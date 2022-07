Dragon Ball: svelato un mosaico sulla serie con mattoncini LEGO

Dragon Ball è uno dei più grandi franchise al mondo in assoluto e tra i manga più venduti di sempre. Gli appassionati appartengono a più generazioni e questo determina una fan base che non conosce limiti. Che siano nuovi o vecchi, i fan faranno tutto il possibile per rappresentare i loro personaggi preferiti, incluso l’epico LEGO build. Infatti in questo articolo vogliamo proporre un lavoro magnifico di un utente che ha realizzato di recente una costruzione speciale, con i mattonini LEGO. Ha utilizzato ben oltre 9000 pezzi.

Il progetto è stato condiviso online dal realizzatore stesso su Reddit, BambooBricks, e di seguito ne riportiamo il risultato incredibile:

L’utente BambooBricks ha trascorso mesi a lavorare sul suo progetto. Il mosaico personalizzato di Dragon Ball Z ha richiesto due settimane per essere progettato utilizzando un software digitale. E quando si è trattato di realizzare l’arte, ci sono voluti tre mesi di duro lavoro.

Come puoi vedere, l’illustrazione mostra Shenron che corre su diversi livelli e separa gli archi narrativi principali di Dragon ball Z. In alto infatti è possibile distinguere Goku e Vegeta testa a testa nella prima casella, mentre la seconda contrappone Goku a Freezer. Chiaramente segue la saga di Cell con l’androide affiancato a Gohan trasformato in Super Saiyan di secondo livello. In basso invece si vedono Kid Bu e Goku trasformato in Super Saiyan di terzo livello.

Chiaramente, questo tipo di progetto è fatto per passione, e i fan di Dragon Ball ne hanno a moltissima. Ora, l’unica cosa che manca sono più mosaici che completano la storia di Goku. Dopotutto, ha avuto un sacco di avventure prima che Dragon Ball Z debuttasse con i suoi cattivi. Senza dimenticare chiaramente Dragon Ball Super.

Al momento il manga ha concluso la battaglia violenta contro Gas nell’arco di Granolah il sopravvissuto, che ha visto Goku sbloccare un’ulteriore forma di Ultra Istinto chiamata Vero Ultra Istinto. In questo modo è riuscito ad avere la meglio su Gas.

Sul versante lungometraggi invece Dragon Ball Super: Super Hero debutterà il 29 settembre in Italia in tutte le sale cinematografiche.