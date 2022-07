Cosa succede nel trailer di She-Hulk, oltre al ritorno di Daredevil

Nel corso del San Diego Comic-Con i Marvel Studios hanno rilasciato, oltre al primo teaser trailer di Black Panther: Wakanda Forever e prima dell’ondata di annunci riguardanti il futuro, anche il nuovo trailer di She-Hulk: Attorney at Law, la nuova serie in arrivo su Disney+ il 17 agosto.

Il trailer si focalizza inizialmente sull’addestramento di She-Hulk, ovvero Jennifer Walters (Tatiana Maslany) da parte di suo cugino Bruce Banner, alias Hulk (Mark Ruffalo). Un addestramento che in realtà sembra superfluo, dato che sembra già superare il cugino in tutto.

Si mettono da subito in chiaro i toni leggeri della serie, come da tradizione anche dei fumetti del personaggio, in particolare dalla gestione di John Byrne (anni ‘90) in poi. Proprio a quel periodo sembra fare riferimento un apparente sfondamento della quarta parete, con She-Hulk che si rivolge direttamente agli spettatori durante una discussione con Hulk.

Il trailer si sposta poi alla vita lavorativa di She-Hulk (e qui ci si avvicina alla gestione più recente, anni 2000, di Dan Slott), nei panni di avvocato specializzato in casi superumani. Vediamo un immagine di Frog-Man che spicca il volo, ed un suo cliente, un signore distinto, lanciarsi dalla finestra dell’ufficio e atterrare su un’auto illeso. Vediamo anche un giudice tramutarsi in una sorta di alieno mutaforma (l’Uomo Impossibile?).

Ma il cliente principale di Jen sembrerebbe essere Emil Blonsky (Tim Roth), alias Abominio, il mostro che si è scontrato con il cugino ne L’Incredibile Hulk del 2008. In Agents of SHIELD si era detto (sempre se la serie sia effettivamente canonica con il resto del MCU) che era rinchiuso in una cella dello SHIELD in Alaska, ma evidentemente dopo il crollo dell’organizzazione è stato spostato nella prigione per superumani vista recentemente anche in Ms Marvel.

In tempi recenti Abominio ha fatto un cameo in Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, dove combatteva con Wong in una sorta di addestramento. E questo fa pensare che She-Hulk: Attorney at Law sia ambientato prima di quel film, dato che vediamo lo Stregone Supremo, interpretato da Benedict Wong, apparire al cospetto di Jen per reclutare anche lei nelle “forze del bene”. Probabile che quindi l’affidamento di Abominio avvenga successivamente.

Nel corso del trailer vediamo poi She-Hulk affrontare Titania (Jameela Jamil) in un’aula di tribunale e la Squadra di Demolizione (con gli attrezzi potenziati da quella che sembra magia asgardiana, come nei fumetti) e partecipare ad una sorta di gruppo di supporto per superesseri, dove compaiono anche i personaggi di El Aguila e Man-Bull.

Ma l’elemento più interessante arriva alla fine, con l’ingresso in scena di un personaggio ben noto: nonostante non venga inquadrato del tutto, i due manganelli e le acrobazie identificano chiaramente il nuovo arrivato come Daredevil, alla sua prima apparizione in quest’identità dopo la fine della serie Netflix.

L’identità segreta del personaggio, l’avvocato di Matt Murdock (Charlie Cox) era apparso in Spider-Man: No Way Home, ma ora è sicuro che incrocerà Jen Walters anche fuori dalle aule di tribunale. Tutto questo in previsione della sua successiva apparizione in Echo e della sua nuova serie Daredevil: Born Again, 18 episodi in arrivo su Disney+ nel 2024.