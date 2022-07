Echo: la serie Disney+ vedrà una riunione dei Defenders?

Echo, la serie spin-off di Hawkeye dedicata al personaggio di Maya Lopez (Alaqua Cox), è attualmente in produzione e da alcune voci che provengono dal set pare che possa presentare una sorta di riunione dei Defenders, o almeno di metà di essi.

Pare infatti che nel corso di Echo comparirà Charlie Cox nei panni di Matt Murdock (con un nuovo costume da Daredevil rosso e nero) per circa tre episodi, e sarà alla ricerca di Jessica Jones, l’investigatrice privata dotata di superpoteri che ha conosciuto nell’estemporaneo gruppo dei Defenders.

Insieme a Luke Cage e Iron Fist, infatti, Daredevil e Jessica Jones sono stati i protagonisti della miniserie in otto episodi che ha visto tutti i protagonisti delle serie Marvel allora proposte da Netflix riunirsi per combattere la minaccia della Mano a New York.

In Echo, secondo i primi rumor, Daredevil cercherà i compagni Defenders per contrastare la corsa di Wilson Fisk a sindaco di New York. L’ultima volta che abbiamo visto Kingpin, nel finale di Hawkeye, era sotto tiro da parte di Maya Lopez, dopo che questa aveva scoperto che lo “zio” era stato in realtà il mandante dell’omicidio del padre. Avendo sentito solo uno sparo fuori campo, con tutta probabilità Fisk è sopravvissuto (anche se si dice che indosserà una benda per gli occhi), e intenzionato a ripercorrere la strada della sua controparte a fumetti puntando al municipio di New York.

Ora una nuova indiscrezione è arrivata sul web da parte dei ragazzi di Weekly Planet. Durante il segmento Hot Scoop or a Shot of Poop, James Clement ha accennato a ciò che ha sentito sulla prossima apparizione dell’Uomo senza Paura.

Sì, Daredevil è presente per tre episodi, come Charlie Cox. Kingpin, Vinnie D’Onofrio, è in quattro episodi. La storyline di Kingpin si basa sulla sua candidatura a sindaco di New York. A quanto pare, indosserà una benda sull’occhio perché gli hanno sparato in testa in Hawkeye… Daredevil indosserà anche un abito rosso e nero e sta cercando Jessica Jones.

In tempi recenti abbiamo visto Krysten Ritter, l’interprete di Jessica Jones, ricongiungersi con il collega Mike Colter, il Luke Cage televisivo che nei fumetti è anche il marito di Jessica. Tutto sembra puntare ad un ritorno dei Defenders nel panorama delle serie Disney+, al di là del revival di Daredevil.

Disney+ in più ha recentemente cambiato il titolo della serie Netflix in A.K.A. Jessica Jones, il che fa pensare a un piano importante per il personaggio con una potenziale nuova serie.