Krysten Ritter e Mike Colter insieme: tornano Luke Cage e Jessica Jones nel MCU?

Le due ex star delle serie Marvel Netflix Krysten Ritter e Mike Colter hanno recentemente condiviso una spensierata reunion, dando vita a numerose ipotesi su di un ritorno di Jessica Jones e Luke Cage nel Marvel Cinematic Universe.

Su Instagram, Ritter ha condiviso una sua foto insieme a Colter, con i due attori sorridenti. Sono passati solo pochi anni da quando Ritter e Colter erano tra i capisaldi della formazione delle serie Marvel su Netflix, interpretando rispettivamente gli eroi di strada Jessica Jones e Luke Cage.

Una serie in stile noir apparentemente ambientata all’interno del Marvel Cinematic Universe, Jessica Jones è stata presentata in anteprima su Netflix il 20 novembre 2015, per un totale di tre stagioni fino al 14 giugno 2019. È stata la seconda serie originale Netflix della Marvel Television, dopo Daredevil, che ha rilasciato la sua prima stagione sulla piattaforma nell’aprile 2015.

Krysten Ritter ha interpretato il ruolo del personaggio titolare, Jessica Jones, una cinica investigatrice privata con super forza e volo limitato. La prima stagione dello show ha segnato anche il debutto live-action dell’originale Eroe in Vendita della Marvel, Luke Cage, con Mike Colter nel ruolo. Dopo la prima stagione di Jessica Jones, Colter ha recitato nella sua serie spin-off, Luke Cage, che è stata presentata in anteprima su Netflix il 30 settembre 2016, per due stagioni fino al 22 giugno 2018.

Entrambe le serie, come tutte le altre serie Marvel Netflix, saranno disponibili su Disney+ a partire dal 29 giugno.

Nelle serie TV i due hanno una breve relazione, ma in seguito le loro strade si separano. I fan dei fumetti sanno bene però che sulla carta i due tornano a fare coppia, concependo anche una figlia, Danielle, sposandosi e diventando, contro ogni pronostico, una delle coppie più solide del Marvel Universe.

Il fatto che nel selfie Krysten Ritter abbia cancellato un adesivo sulla sua maglietta fa pensare che lei e Mike Colter possano essere impegnati in qualche progetto segreto. In questo periodo si sono chiuse le riprese di Secret Invasion e si sono aperte quelle di Echo: chissà, in queste due serie potremmo scoprire che anche nel Marvel Cinematic Universe Luke Cage e Jessica Jones si sono ritrovati.