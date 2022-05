Il presidente Kevin Feige svela nuovi dettagli sulla seconda stagione di Loki, che entrerà presto in produzione!

Loki – Kevin Feige conferma l’intero cast per la seconda stagione! Ecco quando inizieranno le riprese!

La prima stagione di Loki si è conclusa ormai da tempo, ovviamente su Disney+. Ma ancora ci sono delle curiosità che vengono svelate.

La serie vede il fratellastro di Thor alterare le linee temporali e la storia dell’umanità a proprio piacimento dopo essere fuggito con il Tesseract nel 2012 durante gli eventi di Avengers: Endgame (2019), attirando l’attenzione della Time Variance Authority.

Durante la presentazione al Disney’s Upfront di New York City, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha rivelato che non solo Loki è la serie Marvel più vista degli studios su Disney+, ma anche la seconda stagione dello show ” vedrebbe il ritorno dell’intero cast” come il le riprese della serie inizieranno il mese prossimo (intorno al 6 Giugno).

Quindi con tutta probabilità rivedremo dunque Tom Hiddleston, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Jonathan Majors, Wunmi Mosaku e Tara Strong. È possibile che anche alcune varianti del Dio dell’Inganno ritornino, come Jack Veal, DeObia Oparei e Richard E. Grant.

Loki – di cosa parla la serie TV?

Ricordiamo che Loki è ambientata nella timeline alternativa di Avengers: Endgame in cui Loki riesce a fuggire dalla New York del 2012 grazie al Tesseract, la serie seguirà il personaggio, a spasso nel tempo e di conseguenza alle prese con la TVA (Time Variance Authority), organizzazione che nei fumetti Marvel Comics si occupa di monitorare le varie linee temporali.

Inizialmente la Serie TV sul ‘Dio degli Inganni’ doveva uscire ogni Venerdì a partire dall’11 Giugno, invece successivamente il sito di streaming Disney+ ha deciso di anticipare i nuovi episodi al Mercoledì della stessa settimana, e cioè la serie è uscita il 9 Giugno, con 2 giorni di anticipo rispetto a quanto era stato previsto.

Acquista il Notebook della TVA dalla Serie TV: Loki.