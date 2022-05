Daredevil: una nuova serie in produzione a Disney Plus

Come ha riportato Variety in esclusiva, una nuova serie di Daredevil è in produzione a Disney Plus. Non si hanno maggiori dettagli al momento, se non che torneranno Charlie Cox e Vincent D’Onofrio nei panni rispettivamente di Matt Murdoch/Daredevil e Wilson Fisk/Kingpin. A scriverla Matt Corman e Chris Ord il team dietro Covert Affairs.

I rumor si erano sprecati riguardo un nuovo possibile capitolo dopo la chiusura dell’apprezzata serie Netflix con loro due protagonisti dopo tre stagioni nel 2018. Ora che quella serie e le altre dell’universo parallelo al Marvel Cinematic Universe dei Defenders stanno per “tornare a casa” su Disney Plus (il 29 giugno) e dopo l’apparizione di Charlie Cox in Spider-Man No Way Home e Kingpin in Hawkeye – sembra il momento perfetto affinché ciò che accada e che i fan hanno tanto voluto. Daredevil rimane la serie Marvel più apprezzata da pubblico e critica di tutte le produzioni al momento, proprio per il suo taglio più adulto e meno disneyano, anche rispetto alle altre serie dei Defenders.

Il duo di sceneggiatori è dietro anche a serie come The Enemy Within, The Brave e Containment. Non si sa chi altri potrebbe tornare del cast e quale storia fumettistica sarà raccontata.

Marvel’s Daredevil è stata sviluppata da Drew Goddard, prodotta dalla Marvel Television in associazione con ABC Studios e Goddard Textiles e con DeKnight Productions per la prima stagione. Steven S. DeKnight è stato lo showrunner della prima stagione, sostituito da Doug Petrie e Marco Ramirez per la seconda stagione; Goddard ha il ruolo di consulente creativo.

Accanto a Cox e D’Onofrio completavano il cast Deborah Ann Woll, Elden Henson, Rosario Dawson, Toby Leonard Moore, Vondie Curtis-Hall, Bob Gunton, Ayelet Zurer, Jon Bernthal, Élodie Yung e Stephen Rider. La serie ha portato alle altre Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, riunitisi nella minserie The Defenders come operazione televisiva simile e corrispettiva del primo Avengers, e ha generato lo spin-off The Punisher con Jon Bernthal.