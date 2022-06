Una nuova serie Marvel su Wonder Man in arrivo su Disney+

Il blog Heat Vision di The Hollywood Reporter ha riportato in anteprima la notizia che una nuova serie per Disney+ dedicata a Wonder Man sarebbe in sviluppo da parte dei Marvel Studios.

Il personaggio di Wonder Man doveva già essere protagonista (interpretato da Nathan Fillion) di un easter egg in Guardiani della Galassia Vol. 2, ma le scene furono poi tagliate dal montaggio finale. Non sappiamo se la cosa sarà è legata in qualche maniera alla serie in sviluppo per Disney+ dal regista Destin Daniel Cretton (Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli) e dallo sceneggiatore Andrew Guest (Brooklyn Nine-Nine, Community).

Dato il team creativo alle spalle, è probabile che Wonder Man adotterà il formato della comedy, come She-Hulk: Attorney at Law, il che può voler dire una stagione di nove episodi dalla durata di circa mezzora.

Già a dicembre si era diffusa la voce che la serie in sviluppo da Destin Daniel Cretton potesse essere una commedia, ma all’epoca, essendo la notizia uscita insieme alla conferma del sequel di Shang-Chi, si pensava che potesse essere maggiormente legata ai personaggi vicini al mondo dei Dieci Anelli.

Dal momento che nei fumetti il personaggio di Simon Williams, alias Wonder Man, è un attore oltre che un supereroe, alcuni giornalisti come Joe Otterson di Variety indicano che la serie su Disney+ sarà una sorta di satira del mondo di Hollywood, visto attraverso i filtri del Marvel Cinematic Universe.



Creato da Stan Lee e Jack Kirby in Avengers #9 del 1964, Simon Williams ha ottenuto superpoteri ionici dal Barone Zemo, con l’intenzione di utilizzarlo come una talpa negli Avengers. Dopo aver tradito il gruppo, decise poi di aiutare gli eroi in seguito ad una crisi di coscienza, scelta che gli costò la vita. Da defunto, i suoi schemi mentali furono usati da Ultron come modello per la creazione di Visione.

Molti anni più tardi, in Avengers #151 del 1976, per via dei poteri ionici che ne avevano cambiato la fisiologia, Wonder Man tornò in vita, riunendosi agli Avengers e stringendo una forte amicizia con Hank McCoy, Bestia. Negli anni poi fu un membro di spicco della sezione degli Avengers sulla West Coast, dove poté coltivare la sua carriera di attore ad Hollywood, finendo al centro di un triangolo amoroso con Scarlet Witch e Visione (dato che i sentimenti di Visione verso la donna derivavano dai suoi stessi schemi mentali).