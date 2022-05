Marvel: nuova serie per Damage Control, dal creatore di The Goldbergs

Secondo quanto riportato in esclusiva da CBR, la Marvel è in procinto di lanciare una nuova serie dedicata a Damage Control firmata da Adam Goldberg, creatore della popolare sit-com The Goldbergs.

Questa nuova miniserie Marvel in cinque numeri verrà lanciata ad agosto e sarà scritta dagli sceneggiatori Goldberg, Hans Rodionoff e Charlotte Fullerton, con disegni di Will Robson e Jay Fosgitt. Le copertine del primo numero vedono la presenza di vari eroi, da She-Hulk, Moon Knight e Nightcrawler a Ghost Rider e Quicksilver, ma il vero protagonista sarà l’anonimo Gus. La sinossi recita:

“Gli eroi sconosciuti della Marvel vengono finalmente celebrati! Dopo le battaglie mega-potenti e le catastrofi a livello di Hulk, Damage Control è sempre lì per ripulire il casino e riportare le cose alla normalità. Ma Damage Control è molto più di una semplice ancorché glorificata squadra di pulizia, e questa nuova serie alzerà il sipario e rivelerà i meccanismi interni segreti che in precedenza erano disponibili solo per le persone con livello di autorizzazione 8. E lo vedremo attraverso gli occhi di Gus: una faccia nuova, un volenteroso nuovo arrivato in azienda che non ha idea di quanto caotica stia per diventare la sua vita”.

Damage Control segna la prima serie Marvel su cui Goldberg ha lavorato in seguito ai contributi a Marvel Comics #1000 del 2019. Dato che la data sulla variant cover di Will Robson riporta il 2020, probabile che questa mini sia stata in lavorazione da allora, ipotesi corroborata dal look di She-Hulk.

Adam Goldberg ha creato The Goldbergs della ABC, una sitcom andata in onda per la prima volta nel 2013 e recentemente rinnovata per una decima stagione. Sulla serie ha dichiarato:

“Damage Control è sempre stata la nostra parte preferita dell’Universo Marvel da quando ha fatto il suo debutto negli anni ’80. [Hans ed io] abbiamo letteralmente esultato quando Damage Control è apparso in Spider-Man: Homecoming e poi di nuovo quando sono tornati in Spider-Man: No Way Home. E sì, abbiamo visto entrambi quei film insieme”.

Hans ha aggiunto:

“Siamo entrambi grandi fan della Marvel e adoriamo anche The Office, quindi sapevamo che Damage Control aveva tutte le carte in regola per uno spettacolo davvero divertente. È una commedia sul posto di lavoro in cui Captain Marvel potrebbe visitare il tuo cubicolo o potresti finire a fare i test di fiducia con Thor al ritiro aziendale”.

Il lancio della nuova miniserie, ha affermato Goldberg, ha permesso al team di creatori di esplorare alcune aree del dipartimento mai viste prima: