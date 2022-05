Black Panther sarà ancora negli Avengers?

Il futuro di Black Panther all’interno del Marvel Universe al momento è abbastanza nebuloso, così come la sua appartenenza agli Avengers.

Ad agosto, l’arco narrativo “Long Shadow” dell’attuale serie in corso di Black Panther si concluderà, concludendo un’intensa battaglia per il Wakanda che ha messo alla prova T’Challa in ogni modo possibile e potrebbe non finire in trionfo per il supereroe titolare. Black Panther #9 di agosto introdurrà un nuovo arco narrativo, “Range Wars“, che reintroduce T’Challa negli Avengers come membro del team, ma non senza complicazioni o tensioni.

Black Panther è scritto da John Ridley, con l’artista Germán Peralta che prenderà il posto di Stefano Landini per la storia di “Range Wars“. Secondo la presentazione diffusa da Newsarama, dopo tutto quello che è appena successo in Wakanda, Capitan America non è convinto che T’Challa abbia la testa a posto, il che gli renderà difficile contribuire agli Avengers in modo utile. Le cose peggiorano ancora quando arriva una nuova minaccia galattica: il Colonialista, determinato a conquistare la Terra stessa.

Finora, la run di Ridley su Black Panther ha portato T’Challa fuori dal mondo e costretto sua sorella minore, Shuri, ad affrontare gli attacchi agli agenti segreti di Wakanda. Abbiamo visto le conseguenze di questa storyline anche sulle pagine di Avengers, dove Black Panther si è dimesso dal ruolo di presidente e membro del gruppo, indicando Nighthawk come suo sostituto.

“Long Shadow” sembra molto simile a un thriller di spionaggio, completo di dolorosi intrecci romantici (per gentile concessione di T’Challa e Tempesta degli X-Men), ma “Range Wars” sembra essere un cambiamento di tono per la serie in generale. A partire dal numero 9, Black Panther si ritirerà dal Wakanda e si concentrerà sulla più ampia minaccia intergalattica del Colonialista, i cui mezzi e metodi non sono stati ancora rivelati.

Data l’assenza del personaggio nei futuri progetti cinematografici del MCU, a causa della prematura scomparsa dell’attore Chadwick Boseman, è possibile che anche nei fumetti il ruolo di T’Challa venga progressivamente ridimensionato per dare maggiore spazio ad altre figure wakandiane, come ad esempio il personaggio di Tosin Oduye, introdotto recentemente come un futuro eroe wakandiano dalla visione molto distante di quella di T’Challa.