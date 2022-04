Fortnite X Marvel: Zero War – Irrompe Iron Man e vengono rivelati gli omaggi in-game

L’attesissima ministerie Fortnite X Marvel: Zero War sarà pubblicata in contemporanea mondiale a partire da giugno, ma da luglio sarà della partita anche Iron Man.

La Marvel ha appena diffuso infatti le copertine del numero 2, oltre alle prime informazioni sull’accesso esclusivo ai contenuti di gioco che saranno disponibili con ogni numero!

LEGGI ANCHE:



Galactus irrompe nel mondo di Fortnite in Zero War

La saga a fumetti in cinque parti sarà scritta dallo scrittore Marvel di lunga data Christos Gage e dal Chief Creative Officer di Epic Games Donald Mustard, e sarà caratterizzata dai disegni di Sergio Dávila.

La storia del fumetto segue gli abitanti dell’isola, che sono bloccati in quella che sembra essere una guerra senza fine, e solo una cosa ha il potenziale per invertire la tendenza: un frammento cristallizzato del Punto Zero che è stato lanciato nell’Universo Marvel.

Come annunciato in precedenza, ogni prima edizione di ogni numero di Fortnite X Marvel: Zero War conterrà un codice riscattabile per un oggetto digitale a tema Marvel in Fortnite. I lettori della serie saranno i primi ad accedere a questi cosmetici digitali, che saranno esclusivi per i fan dei fumetti per un periodo limitato prima che diventino disponibili per l’acquisto nel negozio di articoli di Fortnite. Non solo, alcuni oggetti di gioco saranno disponibili SOLO con i codici riscattabili dei fumetti in prima stampa di Zero War.

Ecco cosa i fan di Marvel e Fortnite possono aspettarsi di scaricare nei prossimi mesi:

FORTNITE X MARVEL: ZERO WAR #1 – Outfit

FORTNITE X MARVEL: ZERO WAR #2 – Wrap

FORTNITE X MARVEL: ZERO WAR #3 – Pickaxe

FORTNITE X MARVEL: ZERO WAR #4 – Spray

FORTNITE X MARVEL: ZERO WAR #5 – Loading Screen

Inoltre, ogni fan che riscatterà tutti e cinque i codici riceverà un outfit bonus!

In arrivo a luglio, Fortnite X Marvel: Zero War # 2 continuerà la caccia alla Zero Shard e vedrà unirsi all’avventura anche Iron Man. Spider-Man e i suoi alleati vengono condotti alla periferia del Wakanda, ma nessuno ha detto che entrare sarebbe stato facile! Nel frattempo, Iron Man e Fondazione lanciano un’audace missione nell’ignoto e si imbattono in una rivelazione rivoluzionaria.