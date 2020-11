Disney+ onora Chadwick Boseman (Black Panther)

Disney ha aggiornato l’intro di Marvel Studios per Black Panther su Disney+ in ricordo del defunto Chadwick Boseman.

La versione Disney + per Black Panther cambia il logo iniziale dei Marvel Studios con uno speciale tributo in onore di Chadwick Boseman in quello che sarebbe stato il suo 44° compleanno.

La riprogettazione, che è un aggiornamento commemorativo del logo in uso dal 2016, mantiene il classico flipbook aperto prima di passare a immagini di concept art ed estratti dalla sceneggiatura di Black Panther.

Mentre l’introduzione standard vede i supereroi del Marvel Cinematic Universe riempire le forme delle lettere del logo dei Marvel Studios con filmati di film passati, questo tributo è dedicato interamente ed esclusivamente a Boseman con filmati di Captain America: Civil War, Black Panther, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Disney has updated the Marvel Studios intro for 'Black Panther' on Disney Plus in remembrance of the late Chadwick Boseman. Happy birthday, King. pic.twitter.com/2A9sJXLONy — Geeks of Color #BlackLivesMatter (@GeeksOfColor) November 29, 2020

Sabato il presidente della Disney, Bob Iger, ha twittato un messaggio a tutti i fan di Black Panther, dicendo loro di guardare il film su Disney + più tardi quella sera per vedere un “tributo speciale a qualcuno che era e sarà sempre vicino e caro ai nostri cuori”.

Lo studio di proprietà della Disney ha dedicato un tributo simile al visionario della Marvel Comics, Stan Lee, quando ha modificato il logo dei Marvel Studios aprendo Captain Marvel nel 2019, il primo film MCU uscito dopo la morte di Lee nel novembre 2018.

La vera lotta del Re T’Challa aka Black Panther

Boseman è morto il 28 agosto dopo una battaglia di quattro anni contro il cancro al colon.

In una dichiarazione, la famiglia dell’attore ha detto che è stato “durante e tra innumerevoli interventi chirurgici e chemioterapia” che Boseman ha ripreso il suo ruolo nella Guerra Civile nei panni di T’Challa, il nuovo re di Wakanda, nel film Black Panther, diretto da Ryan Coogler, e nei due sequel di Avengers.

La famiglia Boseman ha aggiunto che è stato “l’onore della sua carriera dare vita a Re T’Challa nel Marvel Cinematic Universe”, sia il primo film dei Marvel Studios con un cast prevalentemente nero, sia il primo film di supereroi nominato per il miglior film agli Academy Awards. Black Panther, prodotto da Kevin Feige, ha incassato oltre 1,3 miliardi di dollari in tutto il mondo, diventando così il nono film di maggior incasso al momento dell’uscita nel febbraio 2018.

Nella sezione dedicata ai Marvel Studios di Disney + è incluso anche lo speciale di ABC News Chadwick Boseman: A Tribute For a King, un documentario di 39 minuti che celebra e onora la vita, l’eredità, la carriera e l’impronta culturale della star di Black Panther fuori dallo schermo. ” Tribute For a King originariamente seguiva una speciale messa in onda senza pubblicità di Black Panther che ha debuttato su ABC il 30 settembre, un mese dopo la morte di Boseman.

Black Panther II, con le stelle di ritorno Letitia Wright, Danai Gurira, Lupita Nyong’o, Winston Duke, Martin Freeman e Angela Bassett, uscirà nelle sale il 6 maggio 2022.

