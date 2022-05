Il sanguinario simbionte seminerà il caos in Hel, l'aldilà norreno

Carnage contro Malekith per il trono degli elfi oscuri

Il sanguinario simbionte Carnage è attualmente libero nell’Universo Marvel senza un ospite nella sua serie regolare, e ad agosto, in Carnage #6 vedremo il sanguinario antagonista di Spider-Man e Venom contro un altro dei più malvagi villain della Marvel, Malekith il Maledetto, signore degli Elfi Oscuri.

Carnage #6 darà il via a un nuovo arco narrativo dello scrittore Ram V e dell’artista Rogê Antônio, in cui il simbionte Carnage si avventura nel regno degli Elfi Oscuri per affrontare il nemico di Thor Malekith, nel tentativo di impadronirsi del suo trono.

Oltre ad annunciare il nuovo arco narrativo di Carnage, la Marvel ha rilasciato la copertina di Carnage #6 di Kendrick “Kunkka” Lim in cui il simbionte Carnage assume un aspetto diabolico mentre domina il caduto Malekith con gioia diabolica, e la sinossi dell’episodio.

Alla deriva e solo, il simbionte Carnage è libero e pronto a cedere alle sue voglie più sinistre mentre scatena il suo caos nell’Universo Marvel in questa nuova era viscerale. La serie entrerà nel suo secondo arco narrativo questo agosto e i fan vedranno quanto siano grandi le ambizioni di Carnage mentre si dirige nel regno degli Elfi Oscuri per un allettante premio: il trono di Malekith! Il simbionte Carnage ha una sete di sangue diversa da qualsiasi altro organismo nell’Universo Marvel. Ora, i suoi sforzi spietati e aggressivi per placare quella sete di sangue raggiungeranno vette nuove e mai viste prima. Ma cosa diavolo sta combinando Carnage nell’Hel, e cosa farà a chiunque si metta sulla sua strada?!

Come molti simbionti, l’atteggiamento e la personalità del simbionte Carnage sono in qualche modo influenzati dal suo ospite originale, Cletus Kasady, un brutale serial killer che una volta condivideva la cella con Eddie Brock, il primo Venom. Ora, nonostante sia separato da Casady, il simbionte condivide ancora il desiderio di uccidere del suo ospite originale.