I nuovi Savage Avengers

Dopo nemmeno un mese dall’uscita dell’ultimo numero di Savage Avengers, la Marvel annuncia una nuova serie con nuovi eroi moderni ad affiancare Conan il Barbaro nelle sue nuove peripezie nel mondo contemporaneo, in uscita il 4 Maggio.

In realtà, dalla presentazione della saga, la vicenda dovrebbe dipanarsi dal lontano futuro fino a tornare nell’era hyboriana, con Conan che sarà nel mirino di uno spietato assassino Deathlok tornato indietro nel tempo e che dovrà affidarsi all’aiuto di un improbabile raggruppamento di eroi.

Svelata da una serie di teaser di Giuseppe Camuncoli pubblicati su Twitter, questa nuova formazione di Savage Avengers vede al fianco di Conan due personaggi che già hanno combattuto al suo fianco nella serie precedente, ovvero Elektra (qui nella sua identità di Daredevil) e il Cavaliere Nero (anche se non sappiamo se sotto l’armatura ci sia Dane Withman o Jacks Chopra).

A loro si aggiungono Cloak & Dagger, la coppia di giovani giustizieri un po’ uscita dai radar dopo la conclusione della loro serie TV, Weapon H, detto anche Hulkverine, ovvero Clay Cortez, soldato che possiede una sintesi dei poteri di Hulk e di Wolverine, e Anti-Venom.

Quest’ultimo dovrebbe essere Flash Thompson, risorto alla fine di King in Black e protagonista della recente saga Extreme Carnage, anche se normalmente utilizza l’alias e l’aspetto di Agente Anti-Venom. Ma per meglio adattarsi all’atmosfera “savage” Flash sembra aver adottato l’aspetto che aveva Eddie Brock quando era in possesso del simbionte bianco. A meno che, visto l’elemento dei viaggi temporali, quello che vediamo non sia proprio un Eddie Brock del passato.

Questo gruppo viene indicato in fuga da un Deathlok proveniente dal futuro (chissà se c’è un legame con la trama di Avengers Forever che vede protagonisti sempre i Deathlok al servizio del misterioso Avenger Prime), anche se nella copertina di Leinil Francis Yu il cyborg sembra combattere al fianco degli eroi.

Nel presentare la serie, lo scrittore esordiente David Pepose (che sarà affiancato dal disegnatore Carlos Magno), afferma: