I fan dei fumetti Marvel saranno felici di sapere che a partire da Luglio vedrà la luce una nuova serie di fumetti Marvel dedicata al simbionte più pericoloso di tutti, intitolata Extreme Carnage.

Infatti qualche settimana fa la Marvel Comics aveva annunciato la nuova saga intitolata: Extreme Carnage, che partirà sulle pagine di Extreme Carnage Alpha #1 in arrivo per l’appunto il Luglio prossimo. Extreme Carnage verrà scritto da Phillip Kennedy Johnson, autore candidato agli Eisner Award che si occuperà del lancio della nuova testata su Alien pubblicata dalla stessa Marvel, e vedrà per protagonisti i cinque simbionti della Life Foundation, meglio conosciuti come i “Venomiti”, e naturalmente Cletus Kasady a.k.a. Carnage.

Adesso è stato rivelato che nella nuova saga oltre ai ‘Venomiti’ ritornerà anche Flash Thompson nei panni dell’Agente Anti-Venom.

Di seguito potete vedere l’immagine promozionale pubblicata sul sito della Marvel Entertainment:

La copertina dello speciale è stata realizzata da Dave Rapoza.

Phillip Kennedy Johnson aveva rilasciato una piccola sinossi di Extreme Carnage al momento dell’annuncio:

“Dopo King in Black, tutto ciò che pensavamo di sapere sui simbionti è cambiato. Ogni uomo, donna e bambino nell’universo Marvel ha compreso quanto possano essere terrificanti queste entità, che ancora oggi sono in mezzo a loro. In Extreme Carnage non solo spiegheremo ciò che Carnage è e sarà in questa nuova era post-King in Black, ma metteremo anche in scena il ritorno di alcuni dei simbionti più letali in assoluto“.

Dopo l’uscita di Extreme Carnage Alpha #1 a Luglio, questo evento verrà seguito a sua volta da altri albi sotto forma di one-shot incentrati sui singoli simbionti della Life Foundation. Il primo di questi, arriverà a metà Luglio, e sarà intitolato: Extreme Carnage: Scream #1 che vedrà il ritorno di Clay McLeod Chapman e Chris Mooneyham, team creativo di Scream: Curse of Scream.

Chapman ha dichiarato in merito:

“Extreme Carnage è un sogno che diviene realtà. Non solo mi sento assolutamente in soggezione dai puri talenti coinvolti nella pianificazione di questo evento enorme, ma sono veramente onorato di essere in grado di ritornare sul personaggio di Scream ed esplorare le complesse dinamiche di relazione tra loro e Andi Benton. Questi due personaggi hanno un profondo legame fra di loro, a prescindere che siano fusi o fatti a pezzi, e ogni volta che ho la possibilità di raccontare un altra storia della loro eredità è un privilegio enorme per me.”

Dopo Extreme Carnage: Scream #1 verrà il turno di Extreme Carnage: Phage #1, albo scritto da Steve Orlando e disegnato da Gerardo Sandoval.

Anche Steve Orlando ha voluto parlarne in merito:

“Essendo stato un giovane lettore di fumetti negli anni ’90, posso dire che nessun evento era più grande di Maximum Carnage. Tra i giochi da console e i fumetti, ha rappresentato un intero capitolo della mia vita. Perciò far parte di Extreme Carnage, e lavorare con i simbionti della Life Foundation, è qualcosa che va oltre il mio entusiasmo. Il nuovo piano di Carnage consiste nel mettere sottosopra il nostro Mondo, e avere la possibilità di esplorare in che modo Phage si colloca in quel Mondo è stato grandioso.”

E voi cosa ne pensate di questi annunci su Extreme Carnage?? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!!

