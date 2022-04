Donny Cates torna a scrivere Venom sulle pagine di Thor

Dopo aver chiuso la sua gestione con la saga King in Black e il 200° numero, Donny Cates tornerà a scrivere Venom sulle pagine di Thor, una delle due serie regolari Marvel che sta scrivendo al momento.

L’incontro tra i due re avverrà a luglio, subito dopo lo scontro tra Thor e Hulk (l’altra serie gestita da Cates) narrato nella saga Banner of War.

Thor, re di Asgard, ed Eddie Brock, il King in Black dei simbionti, metteranno da parte qualsiasi differenza personale e uniranno le forze nel prossimo arco narrativo dell’acclamata serie Thor di Donny Cates e Nic Klein.

A partire da Thor # 27, quesa mini-saga in due parti sarà la grande riunione di Cates con Venom, il personaggio che ha ridefinito nella sua storica gestione di Venom che si è conclusa l’anno scorso. Ora Cates sta riservando lo stesso trattamento a Thor: l’ultimo fragoroso arco narrativo dell’autore continuerà a rivoluzionare i miti di Thor e ad aumentare la posta in gioco per ciò che è stato costruito dal numero 1.

E Venom non sarà l’unica guest star! L’artista superstar Salvador Larroca, reduce dal primo ciclo della serie Alien, disegnerà questa avvincente storia in due parti, con l’artista della serie regolare Nic Klein che tornerà per Thor # 29.

L’editore Wil Moss presenta così l’autore ospite e la saga: