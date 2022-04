Le origini segrete di Thor nella serie degli Avengers preistorici

Qualche mese fa, in Avengers # 42, Jason Aaron ha “sganciato una bomba”, suggerendo delle origini segrete di Thor secondo le quali non sarebbe figlio di Gaea l’antica dea incarnazione del pianeta Terra, bensì della Forza Fenice, l’entità cosmica simbolo di morte e rinascita.

E a luglio, la storia dietro la vera parentela di Thor sarà completamente rivelata in un nuovo titolo: Avengers 1.000.000 BC..

Pochi dettagli del nuovo titolo sono stati rivelati, ma il teaser Marvel per la nuova serie promette di raccontare l’intera storia delle origini segrete di Thor come figlio della Phoenix Force, promettendo anche la rivelazione di ulteriori notizie sugli Avengers di un milione di anni fa.

Questa formazione di eroi preistorici è stata introdotta da Jason Aaron nello speciale Marvel Legacy, che introduceva la sua nuova serie Avengers del 2018. Prima dell’alba dell’umanità Odino (armato di Mjolnir) radunò alcuni dei primo possessori dei poteri primordiali del Marvel Universe, ovvero Agamotto, la prima Black Panther, il primo Iron Fist, il primo Starbrand, il primo Ghost Rider e la prima ospite terrestre della Forza Fenice, Firehair.

Nell’Universo Marvel Thor non è il figlio naturale di Frigga, per quanto la moglie di Odino l’abbia cresciuto, ma era considerato il frutto dell’unione di Odino con Gaea (o Jord, come la chiamano i nordici), l’incarnazione stessa del pianeta Terra.

Questo legame peraltro sarebbe stato alla base della miniserie Empyre: Thor, tie-in dell’evento Marvel di due anni fa che è stata cancellata in seguito alla pandemia, ma di cui una parte è stata pubblicate nel recente Omnibus di Empyre.

Ma durante il torneo della Fenice, saga che ha visto Maya Lopez, Echo, diventare il nuovo ospite terreno della Forza Fenice, l’entità cosmica ha affermato di essere la vera madre di Thor, affermazione corroborata dalla relazione che effettivamente Odino aveva all’epoca con Firehair.

Peraltro la ragazza dai capelli rossi era stata definita come una delle prime mutanti della Terra, se non proprio la prima, precedente sia a Selene che ad Apocalisse, e questo grado di parentela rischierebbe di mettere Thor contro gli Eterni, determinati a sradicare i mutanti dalla Terra in quanto “Deviazione eccessiva” nel corso di Judgment Day.