Gli Eterni vogliono i mutanti morti in AXE: Death to the Mutants

Il conflitto tra X-Men ed Eterni, con questi ultimi che vogliono eliminare i mutanti e gli Avengers presi in mezzo, sarà alla base di AXE: Judgment Day ma non solo, dato che è stata annunciata anche la miniserie tie-in AXE: Death to the Mutants.

Come annunciato su ComicBook, nella miniserie tie-in di Judgment Day gli Eterni cercheranno di spazzare via la razza mutante a causa della loro convinzione che i mutanti siano ramificazioni dei Devianti.

AXE: Death to the Mutants sarà una miniserie di tre numeri, scritta dallo sceneggiatore principale di Judgment Day (oltre che di Eternals e Immortal X-Men) Kieron Gillen, con disegni di Guiu Vilanova e copertine di Esad Ribic.

La sinossi del primo numero illustra chiaramente le origini dello scontro:

I mutanti sono Devianti. Gli Eterni sono codificati per correggere la deviazione in eccesso. I mutanti sono eterni, colonizzatori di Marte, in continua espansione. Gli Eterni sanno cosa dovrebbero fare. I nostri eroi non vogliono, ma possono resistere agli istinti omicidi codificati nel loro corpo proprio come qualsiasi Sentinella? E se non possono, qualcuno può sopravvivere al giudizio in arrivo?

Kieron Gillen presenta così la miniserie:

“Che titolo ostile, eh? Immagina quanto possa suonare brutto quando è sulle labbra di persone che una volta consideravi tuoi amici da un milione di anni. Death to the Mutants parla di ciò che sta facendo la società principale degli Eterni mainstream per cercare di schiacciare i fiori mutanti di Krakoa, mentre i nostri eroici Eternals cercano di capire cosa diavolo possono fare al riguardo”.

Guio Vilanova non si è sbilanciato troppo sull’aspetto della trama:

“Quando senti le parole ‘Marvel crossover‘, ‘Kieron Gillen‘ e ‘Death to the Mutants‘ nella stessa frase, l’unica cosa che ti viene in mente è ‘Smettila di parlare, ci sto!’ Haha! Sarà fantastico!”

L’uscita del primo numero di AXE: Death to the Mutants è prevista per luglio negli Stati Uniti, ed è il primo tie-in ufficializzato dell’evento Avengers – X-Men – Eternals: Judgment Day.