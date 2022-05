Venom: la nuova saga Venomworld e l’esordio di Sleeper Agent

Una nuova saga è all’orizzonte per Venom, intitolata Venomworld, in cui farà il suo esordio il nuovo Sleeper Agent, il simbionte che attualmente fa coppia con Dylan Brock con le sembianze di un gatto ma che troverà un nuovo ospite.

L’acclamata run degli scrittori Al Ewing e Ram V e dell’artista Bryan Hitch su VENOM continua a rimodellare i miti del simbionte in ogni numero esplosivo! E fortunatamente per i fan di VENOM, il trio di creatori superstar non ha intenzione di rallentare poiché la serie in corso entrerà nel suo terzo terrificante arco questo agosto in VENOM #11.

LEGGI ANCHE:



Donny Cates torna a scrivere Venom sulle pagine di Thor

Dando il via a una storia in tre parti chiamata “VENOMWORLD“, il viaggio di Eddie e Dylan Brock prende una brusca svolta mentre affrontano le rivelazioni scioccanti di VENOM #10. Dylan è ancora alla mercé di Bedlam, mentre Eddie si fa strada attraverso il cosmo, scoprendo sempre di più sui simbionti. E continuano ad arrivare fuochi d’artificio mentre il simbionte Sleeper si unisce alla mischia con un nuovo look micidiale…

Bryan Hitch ha parlato del suo lavoro sul sito Marvel: