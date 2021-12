Marvel rilancia Carnage, ai disegni c’è Francesco Manna!

Fra le tante ricorrenze Marvel, l’anno in arrivo segnerà anche il trentesimo anniversario del debutto di Carnage, che vide la luce grazie a David Michelinie e Mark Bagley nell’iconico Amazing Spider-Man #361 dell’aprile 1992.

Naturalmente, la Casa delle Idee non mancherà di celebrare l’evento nel migliore dei modi: i festeggiamenti partiranno a febbraio 2022 negli USA con Carnage Forever #1, un one-shot antologico curato da vari autori che precederà il lancio di una nuova serie regolare imperniata sulla spietata progenie di Venom.

A sceneggiarla troveremo Ram V, attuale co-autore di Venom assieme ad Al Ewing, mentre i disegni verranno curati dal nostro connazionale Francesco Manna, per la Marvel visto all’opera su titoli di rilievo quali Old Man Logan, Tony Stark: Iron Man, Trials of Ultraman e Fantastic Four.

In questa sua nuova serie ambientata in seguito agli accadimenti di Extreme Carnage, il rosso parassita cercherà di legarsi a un nuovo ospite dopo essersi staccato dal pazzo omicida Cletus Kasady, con cui entró in contatto per la prima volta in Amazing Spider-Man #345.

Intervistato dal sito ufficiale della Marvel, Ram V ha dichiarato: “È molto probabile che questa storia di Carnage diventerà il progetto più contorto che abbia mai scritto.

Ultimamente il simbionte assassino ha attraversato alcuni cambiamenti piuttosto significativi, e mi è stata data l’opportunità di realizzare qualcosa di nuovo e innovativo con il personaggio e col tipo di storia che potreste aspettarvi di trovare in una serie di Carnage.

Questo è l’horror che rientra nelle mie corde — tanto spaventoso nelle sue implicazioni quanto lo è su pagina.

Avremo a che fare con un Carnage diabolico e spaventoso, che cerca di scoprire fino a che punto si estendono i limiti delle sue abilità. Poveri quelli che si troveranno sul suo cammino. L’Universo Marvel non è pronto per quello in cui Carnage si sta trasformando.”

Carnage #1 verrà distribuito nelle fumetterie statunitensi a cominciare dal 2 marzo e avrà una copertina firmata da Kendrik “Kunkka” Lim.

