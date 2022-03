Black Panther: Wakanda Forever ha concluso le riprese

I Marvel Studios chiuderanno il 2022 al cinema con l’uscita di Black Panther: Wakanda Forever, che dopo aver finito le riprese si sta finalmente avvicinando al suo ampio lavoro di post-produzione.

Dopo aver affrontato diverse sfide impreviste, il team Marvel ha lavorato rapidamente per assicurarsi che questo atteso sequel sia pronto per l’uscita in poco più di sette mesi.

Con molti dei protagonisti di Black Panther che tornano in scena dopo la tragica perdita del protagonista Chadwick Boseman, la Marvel sta facendo del suo meglio per fornire una storia all’altezza delle aspettative.

Anche senza il suo ex attore protagonista con numerose difficoltà durante la produzione, c’è una crescente convinzione che Wakanda Forever possa soddisfare e superare l’hype per il suo debutto.

Recentemente la troupe Marvel si è recata a Porto Rico per girare nuove scene per una trama che, secondo quanto riferito, conterrà una scena di flashback risalente a 500 anni fa nella storia. La contemporanea presenza di Tenoch Huerta, attore che si vocifera sia destinato ad interpretare Namor, fa pensare che si possa legare alla storia di Atlantide. Alcuni fan hanno cercato di curiosare durante le riprese di Black Panther: Wakanda Forever all’interno dell’ex hotel Ritz Carlton di San Juan.

Ora diversi membri della troupe hanno confermato che le riprese a Porto Rico sono terminate. Il direttore della fotografia Autumn Durald ha condiviso una foto sulla sua storia di Instagram della sua bevanda celebrativa, con una semplice didascalia nell’angolo che diceva “la fine” con una bandiera portoricana:

L’hairstylist Nikki Wright ha celebrato questo traguardo con un’immagine Instagram di se stessa accanto a una palma. Ha inoltre rivelato che le riprese hanno richiesto quasi un mese in più del previsto.

Anche il post su Instagram (ora cancellato) della costumista vincitrice del premio Oscar Ruth Carter (condiviso attraverso l’utente Twitter @bpanthernews) ha celebrato l’occasione. Ha condiviso un video da una spiaggia locale con la didascalia “Abbiamo finito!”

Se tutto va come previsto, Black Panther: Wakanda Forever uscirà nelle sale italiane il 10 novembre 2022.