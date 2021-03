George Segal, un attore prolifico e molto amato noto per il suo lavoro in Chi ha paura di Virginia Woolf?, Just Shoot Me! e The Goldbergs, è morto all’età di 87 anni. La notizia della sua scomparsa è stata confermata in una dichiarazione di sua moglie, Sonia Segal, che ha confermato che

“la famiglia è sconvolta nell’annunciare che questa mattina George Segal è morto a causa di complicazioni dovute a un intervento chirurgico di bypass“.

George Segal – The Goldbergs e oltre

Nato a Great Neck, New York, il 13 febbraio 1934, Segal si interessò per la prima volta alla recitazione all’età di nove anni. Studiò all’Actor Studio e si esibì a Broadway, firmando infine un contratto con Columbia Pictures nel 1961.

Solo 3 anni dopo vinse il Golden Globe come attore emergente per il film del 1964 Squadra d’emergenza. Negli anni successivi avrebbe guadagnato il plauso della critica per molti progetti, ma la notorietà arrivò con Chi ha paura di Virginia Woolf?, e fu nominato per un Oscar e un Golden Globe per il ruolo. Segal ha anche lavorato come musicista, pubblicando il suo LP di debutto, The Yama Yama Man, lo stesso anno.

Nel decennio successivo, Segal partecipò una serie di grandi progetti ed è entrato nella storia come uno dei primi attori che mantenne il proprio cognome ebraico invariato. Divenne poi un attore caratteristico significativo, dagli anni ’90 in poi.

Il lavoro sui personaggi svolto da George Segal include anche alcuni notevoli personaggi di spicco, incluso Jack Gallo nella lunga sitcom della NBC Just Shoot Me!.

Al di fuori di The Goldbergs, i sui lavori più recenti includono anche il doppiaggio di Inbe no Akita nella versione inglese del film dello Studio Ghibli La storia della Principessa Splendente, così come apparizioni in Amore & altri rimedi, 2012 e I Simpson.

