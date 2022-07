Shazam! Furia degli Dei e Black Adam, i nuovi trailer dei film DC

Mentre i Marvel Studios si prendevano la scena al San Diego Comic-Con con gli annunci dei loro prossimi progetti e i trailer di Black Panther: Wakanda Forever e She-Hulk: Attorney at Law, Warner Discovery e DC rilasciavano il primo trailer di Shazam: Furia degli Dei, insieme ad un nuovo filmato promozionale di Black Adam.

Warner Bros è in un periodo di ridefinizione della propria offerta cinematografica legata al DC Universe, in seguito alla fusione con Discovery, per cui è normale che non abbiano avuto la possibilità di fare grandi annunci annunci durante il Comic-Con, ma oltre ad un nuovo trailer di Black Adam, il film con Dwayne Johnson in uscita il 20 ottobre, hanno dato l’occasione al pubblico di dare un primo sguardo al sequel di Shazam!

Il trailer del sequel riprende le atmosfere da commedia supereroistica del primo film, con l’alter-ego di Billy Batson che ancora non si sente particolarmente a suo agio con i poteri che possiede. Scorrono immagini di repertorio di Justice League e Aquaman mentre si paragona ai più famosi eroi DC, prima di ripercorrere le sue origini, durante quella che sembra una seduta dall’analista che si rivela essere invece una visita dal pediatra.

Si riprende Billy da dove l’avevamo lasciato alla fine del primo film, ovvero con il potere di Shazam diviso con i fratelli adottivi, e veniamo introdotti alle villain di questo capitolo, ovvero le figlie di Atlante Hespera (Helen Mirren) e Calypso (Lucy Liu). In teoria dovrebbe esserci anche una terza antagonista, interpretata da Rachel Zegler: nel panel l’hanno indicata come Antaeus, ma a parte il fatto che Anteo nella mitologia era un personaggio maschile, lei aveva affermato di interpretare Atena, e nelle immagini del trailer non è chiaro il suo schieramento.

Tra il ritorno del Mago, un confronto tra Shazam e Hespera in cui l’eroe cita Fast & Furious e lo scontro con un drago minaccioso, il trailer non offre molti altri elementi. Notiamo che Grace Caroline Currey (che nel primo film era accreditata come Grace Fulton) non interpreta solo Mary Broomfield, ma anche il suo alter-ego supereroe, sostituendo Michelle Borth.

Shazam! Furia degli Dei esce nelle sale italiane il prossimo 21 dicembre.

Ma a San Diego è stato diffuso anche il secondo trailer di un personaggio molto legato a Shazam, ovvero Black Adam. Avevamo già visto un primo trailer dedicato all’anti eroe interpretato da Dwayne “The Rock” Johnson, e questo nuovo filmato non aggiunge molto, se non qualche sequenza di lotta in più contro i membri della Justice Society, in particolare Hawkman.

Un elemento interessante è invece emerso dai resoconti del panel, in cui è stata proiettata una clip che vedeva la presenza di Amanda Waller (Viola Davis), il capo della Suicide Squad. Purtroppo, a meno di improvvisi annunci, in Italia Black Adam arriverà prima che venga diffusa la prima stagione di Peacemaker, per cui ci sarà una discrepanza di continuity all’interno del DCEU.

È molto interessante vedere come, con i due trailer rilasciati insieme, nonostante i toni agli antipodi dei due film gli elementi in comune tra Shazam e Black Adam, nella manifestazione dei poteri e nell’uso del fulmine anche nel font del titolo, siano così evidenti. Un confronto tra i due personaggi è sicuramente in arrivo, resta da vedere se ci saranno già all’interno di uno dei due film i presupposti per il crossover e quando verrà annunciato.