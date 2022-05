Mary Marvel è il nuovo campione di Shazam!

Come previsto, la prossima serie in quattro numeri The New Champion of Shazam! debutterà ad agosto, e vedrà Mary Marvel assumere il ruolo di nuovo campione di Shazam!

La serie era stata originariamente annunciata nel novembre 2021 per il debutto nel febbraio 2022, ma quel mese è stata rimossa dal programma uscite della DC, per essere riannunciata solo ora.

The New Champion of Shazam! introdurrà un nuovo Shazam principale nel DCU, ovvero l’ex Mary Marvel AKA Mary Bromfield, con la sua prima serie da solista.

Scritto da Josie Campbell con disegni di Evan “Doc” Shaner, The New Champion of Shazam! uscirà il 2 agosto. Il numero 1 presenterà una copertina. di Shaner e variant di Joshua Middleton e Gary Frank.

Dopo un’ondata di nuovi eroi che si sono fatti avanti per assumere i panni classici, la DC ha annunciato che l’ex Mary Marvel farà il passo per diventare la nuova Shazam in una serie, opportunamente intitolata, The New Champion of Shazam!. Annunciati per la prima volta da Polygon, i quattro numeri di The New Champion of Shazam! saranno scritti dalla sceneggiatrice capo di She-Ra su Netflix Josie Campbell, con i disegni di Evan “Doc” Shaner, che ha già disegnato la serie limitata Convergence: Shazam.

Creata nel 1942 in risposta alla popolarità di Captain Marvel, Mary Marvel era visivamente basata su Judy Garland del Mago di Oz e, come l’attrice, divenne rapidamente una star a sé stante, protagonista sia nella serie Wow Comics che nel suo titolo personale Mary Marvel.

La stella di Mary Marvel alla fine è svanita a causa di problemi con l’editore Fawcett Publications e il personaggio è stato successivamente acquisito dalla DC.

Il nome “Mary Marvel” (così come il nome di Captain Marvel) è caduto in disuso a causa di problemi legali tra DC e Marvel Comics, portandola a diventare nota per un certo periodo come Lady Shazam quando è apparsa nei fumetti. Anche con l’annuncio di questo New Champion of Shazam! la serie ruota attorno al problema dei nomi e la trama del fumetto lo affronterà in un modo unico.