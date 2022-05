Suicide Squad: dopo Peacemaker, lo spin-off con Amanda Waller

Viola Davis in trattativa per riprendere il personaggio in una serie TV

Il lavoro di James Gunn su The Suicide Squad: Missione Sucida ha decisamente rivitalizzato il franchise DC, che dopo il successo nelle sale ha replicato in streaming con Peacemaker su HBO Max e ora si appresta a lanciare un secondo spin-off, incentrato su Amanda Waller.

La notizia del nuovo spin-off di Suicide Squad si era già diffusa con l’annuncio del rinnovo di Peacemaker per una seconda stagione, ma ora Variety riporta che Viola Davis, interprete di Amanda Waller in entrambi i film sulla Task Force X e comparsa anche in Peacemaker, sia in trattativa per la serie che verrà diffusa da HBO Max.

Il progetto DC, che secondo quanto riferito è stato prodotto da James Gunn, è per lo più avvolto nel mistero, ma si dice che riprenderà da dove si era interrotto il finale di Peacemaker quando il personaggio di Amanda Waller è apparso nello spin-off di The Suicide Squad.

Sin dal debutto di Suicide Squad nel 2016, i fan hanno elogiato la performance di Viola Davis nei panni di Amanda Waller, un ritratto fedele al personaggio che è solo migliorato con ogni apparizione successiva. È stato uno dei pochi elementi della pellicola che ha davvero soddisfatto tutti, insieme alla Harley Quinn di Margot Robbie: non a caso i due personaggi sono stati protagonisti anche del rilancio firmato da James Gunn.

Si dice che questa serie di Amanda Waller sarà molto più seria di Peacemaker o The Suicide Squad, essendo interpretata come un dramma in piena regola piuttosto che una commedia.

La parte migliore di questa versione del personaggio di Viola Davis è che è un personaggio tremendamente serio. Mentre tutto e tutti gli altri sono folli e ridicoli, lei è quella che siede lì con la faccia seria. Almeno da quello che i fan hanno visto finora, questa versione di Waller è la migliore quando interagisce con personaggi del calibro di Harley Quinn e Peacemaker.

Data la volontà di dare maggiore coesione al DCEU, molti pensano inoltre che questa serie possa essere il mezzo per introdurre Checkmate, la famigerata organizzazione spionistica dell’universo DC che potrà poi essere utilizzata anche in altri progetti.